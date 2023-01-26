Как новый комедийный хоррор едва не победил «Аватар» в прокате

В сети вышел комедийный хоррор «М3ГАН» — хит американского проката, несколько недель по сборам дышавший в спину второму «Аватару». «Лента.ру» разбирается в природе популярности этой картины про вышедшую из-под контроля девочку-робота, которую сняли продюсеры «Пилы» и «Заклятия».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В результате автокатастрофы девятилетняя Кэйди (Вайолет Макгроу) остается сиротой и попадает в дом своей тетушки Джеммы (Эллисон Уильямс). Джемма — робототехник, создатель суперпопулярных «вечных питомцев», гибрида плюшевой игрушки и тамагочи (тому, как они справляют нужду, посвящена развернутая сцена в начале фильма). Сейчас Джемма работает над новым проектом — человекоподобным роботом. По стечению обстоятельств Кэйди становится добровольным испытателем М3ГАН (или просто «Меган») — голубоглазого андроида, моментально анализирующего окружающих и всегда готового проявить эмпатию. Однако вскоре вокруг начинают твориться неприятности: соседская собака кусает Кэйди, мальчишки в школе задираются. Меган приходит к выводу, что окружающие нуждаются в серьезной корректировке и сразу же приступает к активным действиям.

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«М3ГАН» вышла в американский и мировой прокат 6 января и дебютировала на второй строчке бокс-офиса — сразу после второго «Аватара»

По состоянию на данный момент сборы фильма превысили 125 миллионов долларов, это настоящая кассовая сенсация. У картины отличная критика (97 процентов «свежести» на Rotten Tomatoes), в прессе отмечают заразительную глупость «М3ГАН» — в этом комплименте ощущаются радость и искренность оценки. Хейтеры и фанаты хорроров недоумевают, будто бы в их заповедник наведался бездушный механический Годзилла.

Ответственность за этот неожиданный хит несут продюсеры Джеймс Ван и Джейсон Блум — два ветерана очень страшного кино, принципиально не желающие поддаваться моде на возвышенные хорроры. Идея «М3ГАН» зрела у Вана почти десять лет со времен «Проклятия Аннабель», где в центре была наводящая ужас кукла. Ван размышлял над тем, чтобы создать высокотехнологичную версию того же сюжета и внедрить в понятный жанровый канон (ни слова о Чаки) современную тревогу по поводу выходящего из-под контроля искусственного интеллекта. Блум при разработке проекта отвечал за снижение градуса пафоса и за то, чтобы «М3ГАН» в итоге превратилась скорее в черную комедию. Тем более, что честный фантастический хоррор на эту тему — «Апгрейд», который скоро получит сериальное продолжение, — уже поставил соратник Вана Ли Уоннел.

Сценарий написала Акела Купер, работавшая над «Американской историей ужасов» и вполне успешным сериалом «Гримм» (там она значится автором истории). Именно благодаря Купер «М3ГАН» и получила ту самую легкость подачи. Мотивации героев здесь не выдерживают никакой критики, но действие организовано в таком бойком темпе, что задуматься над логикой просто не успеваешь. Ну а собственно постановку доверили Джерарду Джонстоуну — наименее известному и самому интересному члену съемочной группы.

9 лет назад Джонстоун снял отличный фильм «Привязанные к дому» — про хулиганку, которую после неудачного ограбления банкомата приговорили к домашнему аресту в доме, где ее мать давным-давно живет в компании призраков. «Привязанные к дому» — это фильм, сделанный настолько складно, что про Джонстоуна сразу заговорили как про новую надежду новозеландского кино — последователя Питера Джексона и Тайки Вайтити. Голливудского проекта в итоге пришлось подождать, но хочется верить, что в будущем Джонстоуну дадут деньги и на авторскую картину. В конце концов, Джексону и Вайтити тоже потребовалось время.

Что же касается бешеного успеха «М3ГАН», то его, пожалуй, справедливо отчасти списать на грамотную пиар-кампанию. Короткий эпизод, в котором чертова кукла зловеще крутит бедрами, стал вирусным уже после трейлера, слава побежала далеко впереди фильма

Этот эпизод — если смотреть его целиком — в картине в итоге получился едва ли не самым жестким. Очевидно, что авторы приложили все возможные усилия, чтобы втиснуться в детский рейтинг PG-13, так что самый дискомфортный эпизод здесь связан с оторванным ухом. В остальном же это бодрая черная комедия положений, в которой персонажи действуют с несколько растерянными физиономиями. Дополнительный комический эффект создается благодаря тому, что центральные герои вообще-то являются инженерами роботизированного будущего.

Возможно «М3ГАН» стала хитом еще и на волне очередного хоррор-ренессанса — недавние «Варвар» и «Пэрл» не просто стали внезапными хитами, но и попали в многочисленные списки лучшего кино 2022 года. Сам этот взрыв популярности связан, вероятно, с тем, что именно в этом жанре сегодня обретается больше всего людей с фантазией. Здесь не спрячешься за машинерию и спецэффекты — все-таки в задачу постановщика хоррора входит не просто впечатлить зрителя, но и каким-то образом забраться к нему под кожу. В «М3ГАН» при всей ее легкости и точности понимания эстетики семейных фильмов тоже есть нечто абсолютно пугающее — пусть этот ужас здесь присутствует на втором (или даже более дальнем) плане.

Возможно, эффект достигается рукотворностью: робота сыграли настоящая девочка и настоящая кукла. А может быть, дело в том, что наиболее иррационально жуткие сцены здесь не те, в которых кого-то убивают, а те, в которых механическая девочка разговаривает или поет чужими голосами. Именно в них становится ясно, что весь кошмар, который разворачивается во второй части фильма, вызван тщательным анализом окружающей обстановки и человеческого поведения. Подобно известной героине Ренаты Литвиновой, девочка-робот ставит нашей планете ноль. И если поставить себя на место М3ГАН, то никаких других выводов из увиденного сделать, в общем, и не получится. Впрочем, у человечества есть шанс оправдаться: сиквел под названием «М3ГАН 2.0» уже намечен на 2025 год.