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1 час назад

Знаменитый гейм-дизайнер Хидео Кодзима назвал лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Российская Газета

Гейм-дизайнер с мировым именем Хидео Кодзима в соцсетях назвал фильмы и сериалы, которые произвели на него впечатление в 2022 году. К мнению Кодзимы имеет смысл прислушаться, ведь он - признанный эксперт в киноиндустрии. В 2020 году он даже входил в жюри Венецианского кинофестиваля.

Знаменитый гейм-дизайнер назвал лучшие фильмы и сериалы 2022 года
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Кодзиму называют отцом жанра стелс, когда игрок не рвется в бой, а избегает противника. Созданная им компания Kojima Productions представила множество игр, самая известная из них - Death Stranding. К слову, эта игра получит экранизацию.

Мэтр опубликовал список фильмов и сериалов в том порядке, в котором смотрел их в течение года. Рекомендации от Кодзимы выглядят так:
  • "Худший человек на свете"
  • "Топ Ган: Маверик"
  • "RRR: Рядом ревёт революция"
  • "Нет"
  • "Маленькая мама"
  • "Снежный барс"
  • "Ноябрь"
  • "На Западном фронте без перемен"
  • "Аватар: Путь воды"
  • "Треугольник печали"
  • "Разделение"
  • "Пиноккио Гильермо дель Торо"
  • "Киберпанк: Бегущие по краю"
  • "План 75"
  • "Предложение"
  • "Ликорис Рекойл"
  • "Мужчина"
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