Знаменитый гейм-дизайнер назвал лучшие фильмы и сериалы 2022 года

Гейм-дизайнер с мировым именем Хидео Кодзима в соцсетях назвал фильмы и сериалы, которые произвели на него впечатление в 2022 году. К мнению Кодзимы имеет смысл прислушаться, ведь он - признанный эксперт в киноиндустрии. В 2020 году он даже входил в жюри Венецианского кинофестиваля.