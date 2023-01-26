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2 часа назад

Стивен Спилберг заявил, что "Темный рыцарь" мог быть номинирован на "Оскар" как лучший фильм

Газета.Ru

Режиссер Стивен Спилберг в беседе с Deadline заявил, что фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» мог бы получить еще одну номинацию в премии «Оскар».

"Темный рыцарь" мог быть номинирован на "Оскар" как лучший фильм
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Кинематографист прокомментировал тот факт, что «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик» стали блокбастерами, номинированными в категории «Лучший фильм». «Я действительно воодушевлен этим. [Но] это произошло поздно для фильма, который должен был быть номинирован несколько лет назад, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана — этот фильм определенно получил бы сегодня номинацию на «Лучший фильм», — высказался Спилберг.

«Темный рыцарь» был номинирован на пять категорий премии «Оскар». Хит Леджер посмертно получил награду за лучшую мужскую роль второго плана.

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