"Темный рыцарь" мог быть номинирован на "Оскар" как лучший фильм

Режиссер Стивен Спилберг в беседе с Deadline заявил, что фильм Кристофера Нолана «Темный рыцарь» мог бы получить еще одну номинацию в премии «Оскар» .

Кинематографист прокомментировал тот факт, что «Аватар: Путь воды» и «Топ Ган: Мэверик» стали блокбастерами, номинированными в категории «Лучший фильм». «Я действительно воодушевлен этим. [Но] это произошло поздно для фильма, который должен был быть номинирован несколько лет назад, «Темный рыцарь» Кристофера Нолана — этот фильм определенно получил бы сегодня номинацию на «Лучший фильм», — высказался Спилберг.