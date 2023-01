10 невероятных фактов о создании "Убить Билла"

Глава 1, в которой образ Невесты придумала сама Турман, а Тарантино написал сценарий за 6 лет Тарантино впервые задумался о съемках "Убить Билла" еще во время работы над "Криминальным чтивом". О своем желании снять картину в стиле кунг-фу-фильмов 70-х режиссер рассказал Уме Турман. Актриса поддержала его замысел, придумав, что героиня будет сражаться на мечах и в костюме невесты. Это подтверждает и титульная заставка фильма. Написание сценария заняло у Тарантино 6 лет, и изначально "Убить Билла" задумывался как один фильм. Но 220-страничный скрипт (огромный объем для Голливуда, обычно от авторов требуют укладываться в 110 страниц) напугал продюсеров, и те потребовали от Тарантино разбить проект на две части. При этом сам режиссер считает оба фильма единым целым. Глава 2, в которой изначально роль Билла писалась для Уоррена Битти Сыгравший роль Билла актер Дэвид Кэррадайн не был первым выбором Тарантино. Изначально постановщик писал роль для звезды оригинального "Бонни и Клайда" Уоррена Битти, но актер не смог сняться в проекте. Тогда Квентин пробовал на роль Джека Николсона, Курта Рассела и Микки Рурка, но и они по разным причинам не получили эту роль. В итоге Билла сыграл Дэвид Кэррадайн — к тому моменту известный ролью миролюбивого шаолиньского монаха Квай Чан Кейна из сериала 70-х "Кунг-фу". Глава 3, в которой Сэмюэл Л. Джексон играет мертвого музыканта, а Майкл Паркс повторяет свою роль из других проектов Тарантино В дилогии "Убить Билла" нашлось место и любопытным актерским появлениям второго плана. В сцене после нападения на Невесту в церкви в кадре можно заметить Сэмюэла Л. Джексона, который исполнил роль мертвого музыканта. Также интересен персонаж техасского рейнджера в исполнении актера Майкла Паркса, расследующего резню в свадебной часовне. Паркс сыграл эту же сцену несколько раз в других проектах Тарантино: в "От заката до рассвета" и в двух частях "Грайндхауса". Глава 4, в которой Ума Турман попала в аварию на съемках фильма В 2018 году в большом интервью для The New York Times Турман впервые рассказала об аварии, в которую попала из-за халатности съемочной группы "Убить Билла" и давления со стороны Тарантино. По воспоминаниям актрисы, режиссер настоял, чтобы в одной из сцен она лично проехала по песчаной дороге в машине с открытой крышей. Турман рассказала, что машина выглядела очень старой и не годной для езды, тем более по песчаной дороге, но Квентин Тарантино отказал ей в праве воспользоваться услугами дублерши. Как итог, Ума Турман попала в аварию, сильно травмировав шею, колени и получив сотрясение мозга. Спустя несколько дней адвокат Турман направил в компанию Miramax (занимавшуюся съемками фильма и возглавляемую Харви Вайнштейном) письмо, в котором говорилось, что актриса намерена судиться. Юристы Вайнштейна выдвинули в ответ свои условия: они предоставят видео со съемочной площадки, на котором заснята авария, если Турман подпишет документ, в котором откажется от своих претензий. Ума Турман отказалась и сумела все же со временем добиться справедливости — спустя 15 лет и на волне Вайнштейнгейта Тарантино, который все эти годы занимал сторону опального продюсера, предоставил Турман запись, подтверждающую изначальную неисправность съемочного автомобиля. Глава 5, в которой заявленная пятиминутная сцена боя с героиней Люси Лью действительно длится 5 минут Перед сценой схватки Невесты с О-Рен Ишии в "Доме голубых листьев" героиня Люси Лью говорит следующую фразу на японском: "Надеюсь, ты сохранила немного энергии, иначе тебе не продержаться и пяти минут". И Невесте потребовалось ровно 4 минуты 59 секунд, чтобы расквитаться со своей противницей. Глава 6, в которой перед съемками Тарантино попросил Турман посмотреть три специально отобранных им фильма По воспоминаниям Турман, перед началом съемок Тарантино обратился к ней с просьбой посмотреть три фильма, которые помогут ей лучше понять свою героиню и мир "Убить Билла". Отобранными Тарантино фильмами стали "Наемный убийца" Джона Ву, "Крепкий кофеек" с будущей звездой "Джеки Браун" Пэм Гриер и "За пригоршню долларов" Серджио Леоне. У Турман было достаточно времени, чтобы посмотреть и при желании пересмотреть эти фильмы несколько раз: сроки старта съемок "Убить Билла" был перенесены почти на год из-за беременности актрисы. Глава 7, в которой искусственные всплески крови имитировали с помощью презервативов Реквизиторы фильма на съемках прибегали к техническим уловкам своих коллег, работавших над боевиками в 70-х годах. Чтобы создать в кадре убедительный всплеск искусственной крови, они наполняли ею презервативы, которые разбрызгивались при ударе. Все потому, что Тарантино категорически отказался от использования компьютерных спецэффектов. Глава 8, в которой машина Невесты с вульгарной подписью "Pussy Wagon" появлялась в клипе Леди Гаги Мало того, что машина стала личной собственностью Тарантино, она продолжила свою фильмографию после завершения "Убить Билла". Этот автомобиль появлялся на экране снова как минимум дважды: в клипе Missy Elliott на песню "I'm Really Hot" и в видеоклипе Леди Гаги и Бейонсе на песню "Telephone". Глава 9, в которой самая долгая сцена фильма снялась с 17-го дубля, а оператор стедикам потерял сознание от усталости Самая долгая сцена первой части "Убить Билла", в которой невеста сражается с элитным отрядом клана "88 бешеных", заняла шесть часов подготовки и 17 дублей. По слухам, оператор стедикам (системы стабилизации камеры, к которой прибегают во время съемок динамичных сцен) Ларри Макконки к концу дня был так утомлен, что потерял сознание прямо на съемочной площадке. Глава 10, в которой выясняется, что дилогия "Убить Билла" — единственные фильмы Тарантино, в которых не используется оскорбление на букву "н" Любитель сквернословить и провоцировать аудиторию намеренными бравадами Тарантино в "Убить Билла" единственный раз в карьере отказался от употребления оскорбительного слова на букву "н" в отношении темнокожих. Эпилог. Так будет ли третий фильм? С момента выхода второй части "Убить Билла" не утихают разговоры о создании финального третьего фильма. Сам Тарантино, которому в 2024 году исполнится 60, в последнее время говорит о возможном третьей части с убывающим энтузиазмом. К нему присоединяется и Ума Турман, заявившая, что уже давно нет никаких переговоров о превращении "Убить Билла" в трилогию. В своих последних интервью Тарантино, у которого в запасе остался один фильм (он намерен ограничиться только десятью режиссерскими проектами в карьере), признался, что не заинтересован в сиквелах. Наоборот, он хочет рассказать самостоятельную историю, которая поставит финальную точку в его фильмографии.