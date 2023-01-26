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1 час назад

Фильм "Патхан" с Шахом Рукх Кханом стал одним из самых кассовых в истории индийского кино

Газета.Ru

Вышедший 25 января боевик "Патхан" с индийской звездой Шахом Рукх Кханом стал один из самых кассовых индийских фильмов. Об этом сообщает The Variety. Лента вышла в прокат в более чем 100 странах. "Это исторический день для индийского кино, и мы очень рады видеть любовь и признательность к фильму "Патхан" во всем мире", – сказал гендиректор кинокомпании Yash Raj Films. По данным Yash Raj Films, на Ближнем Востоке валовый доход ленты составил $1,60 млн, $1,50 млн в Северной Америке, $650 тыс. в Великобритании и континентальной Европе, а также $750 тыс. в других странах мира. Общий мировой сбор составил не менее $12,7 млн. в первый день показа. Кроме того, "Патхан" побил рекорды в Индии для фильмом на хинди в первый день проката. Фильм собрал 57 крор (единица, эквивалентная десяти миллионам) рупий, где 55 крор пришлось на хинди-версию ленты. Ранее сообщалось, что Москва и Болливуд планируют съемки на территории России.

"Патхан" стал одним из самых кассовых в истории индийского кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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