Объявлена дата премьеры комедии "Знакомство родителей". Это новый проект со звездами хита Netflix «Пара на праздники» – Эммой Робертс и Люком Брейси.
Романтическая картина "Знакомство родителей" выйдет на экраны 9 февраля. В центре сюжета пара, принявшая решение вступить в брак. Перед этим важным шагом влюблённые намерены познакомить своих родителей. Но внезапно выясняется, что самые близкие люди Аллена и Мишель уже знакомы. Более того, весьма близко.
Семейный ужин становится отправной точкой череды смешных и нелепых ситуаций, в которые попадают и без пяти минут супруги, и их родные.
В фильме также снялись Сьюзен Сарандон, Дайан Китон, Ричард Гир и другие. Режиссёром выступил Майкл Джейкобс.