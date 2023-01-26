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1 час назад

Объявлена дата премьеры комедии "Знакомство родителей"

Inc-News

Объявлена дата премьеры комедии "Знакомство родителей". Это новый проект со звездами хита Netflix «Пара на праздники» – Эммой Робертс и Люком Брейси.

Объявлена дата премьеры комедии "Знакомство родителей"
Фото: Inc-NewsInc-News

Романтическая картина "Знакомство родителей" выйдет на экраны 9 февраля. В центре сюжета пара, принявшая решение вступить в брак. Перед этим важным шагом влюблённые намерены познакомить своих родителей. Но внезапно выясняется, что самые близкие люди Аллена и Мишель уже знакомы. Более того, весьма близко.

Семейный ужин становится отправной точкой череды смешных и нелепых ситуаций, в которые попадают и без пяти минут супруги, и их родные.

В фильме также снялись Сьюзен Сарандон, Дайан Китон, Ричард Гир и другие. Режиссёром выступил Майкл Джейкобс.

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