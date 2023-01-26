Объявлена дата премьеры комедии "Знакомство родителей"

Романтическая картина "Знакомство родителей" выйдет на экраны 9 февраля. В центре сюжета пара, принявшая решение вступить в брак. Перед этим важным шагом влюблённые намерены познакомить своих родителей. Но внезапно выясняется, что самые близкие люди Аллена и Мишель уже знакомы. Более того, весьма близко.