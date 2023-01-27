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3 часа назад

Вышел трейлер мультфильма "Царевны и Таинственная гостья"

Российская Газета

Компания "Атмосфера кино" представила трейлер мультфильма "Царевны и Таинственная гостья". Это полнометражная история с героинями популярного мультсериала "Царевны". Мультфильм снят анимационной студией "Мельница". Премьера - 8 марта.

Сериал "Царевны" имеет три сезона, общее число просмотров серий приблизилось к двум миллионом, на Youtube-канал проекта подписано более 700 тысяч пользователей.

В полнометражном мультфильме появятся пять героинь, которых юные зрители уже хорошо знают: Царевна Варвара - Краса Длинная Коса, Василиса - Царевна-Лягушка, Дарья - Царевна Несмеяна, Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня. Барышни учатся в школе волшебства Кощея Бессмертного на острове Дивногорье. Образовательный процесс срывает юная волшебница Марфуша, которая превращает главных героинь в сказочных животных, которые оказываются лишены всех магических способностей. Царевнам предстоит вернуть себе настоящий облик, а также узнать много нового о взаимоотношениях в обществе.

Роли озвучивали: Анна Слынько, Алена Кононова, Ирина Обрезкова, Елизавета Чабан, Юлия Рудина, Наталья Терешкова, Александр Быковский, Валерий Смекалов, Станислав Концевич, Мария Цветкова, Сергей Мардарь, Сергей Дьячков, Светлана Кузнецова

Фильмы,Видео,Алена Кононова,Валерий Смекалов,Ирина Обрезкова,Анна Слынько,Юлия Рудина,Станислав Концевич,Наталья Терешкова,Александр Быковский,Сергей Мардарь,Сергей Дьячков,Мария Цветкова-Овсянникова,Светлана Кузнецова,
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