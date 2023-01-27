Вышел трейлер мультфильма "Царевны и Таинственная гостья"

В полнометражном мультфильме появятся пять героинь, которых юные зрители уже хорошо знают: Царевна Варвара - Краса Длинная Коса, Василиса - Царевна-Лягушка, Дарья - Царевна Несмеяна, Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня. Барышни учатся в школе волшебства Кощея Бессмертного на острове Дивногорье. Образовательный процесс срывает юная волшебница Марфуша, которая превращает главных героинь в сказочных животных, которые оказываются лишены всех магических способностей. Царевнам предстоит вернуть себе настоящий облик, а также узнать много нового о взаимоотношениях в обществе.