Вышел трейлер мультфильма "Царевны и Таинственная гостья"

Компания "Атмосфера кино" представила трейлер мультфильма "Царевны и Таинственная гостья". Это полнометражная история с героинями популярного мультсериала "Царевны". Мультфильм снят анимационной студией "Мельница". Премьера - 8 марта.
Сериал "Царевны" имеет три сезона, общее число просмотров серий приблизилось к двум миллионом, на Youtube-канал проекта подписано более 700 тысяч пользователей.
В полнометражном мультфильме появятся пять героинь, которых юные зрители уже хорошо знают: Царевна Варвара - Краса Длинная Коса, Василиса - Царевна-Лягушка, Дарья - Царевна Несмеяна, Елена Прекрасная и Спящая Царевна Соня. Барышни учатся в школе волшебства Кощея Бессмертного на острове Дивногорье. Образовательный процесс срывает юная волшебница Марфуша, которая превращает главных героинь в сказочных животных, которые оказываются лишены всех магических способностей. Царевнам предстоит вернуть себе настоящий облик, а также узнать много нового о взаимоотношениях в обществе.
Роли озвучивали: Анна Слынько, Алена Кононова, Ирина Обрезкова, Елизавета Чабан, Юлия Рудина, Наталья Терешкова, Александр Быковский, Валерий Смекалов, Станислав Концевич, Мария Цветкова, Сергей Мардарь, Сергей Дьячков, Светлана Кузнецова