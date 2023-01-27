Сиквел «Аватара» заработал более $2 млрд в мировом прокате

По данным издания, сиквел заработал 2,027 миллиарда долларов, где 598,4 миллиона приходится на домашний прокат. Сейчас «Аватар: Путь воды» находится на шестом месте среди кинолент, сумевших преодолеть планку в 2 миллиарда долларов по сборам.Наиболее успешно сиквел «Аватара» показал себя в Китае (более 229 миллионов долларов), Франции (129 миллионов долларов) и Германии (117 миллионов долларов). По мнению экспертов, у ленты Джеймса Кэмерона есть все шансы подняться на пятое место по мировым сборам и обогнать фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности».