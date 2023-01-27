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5 часов назад

Сиквел «Аватара» заработал более 2 миллиардов долларов в мировом прокате

Слово и Дело

Фильм режиссера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды» собрал более 2 миллиардов долларов в прокате по всему миру. Об этом сообщает Variety.

Сиквел «Аватара» заработал более $2 млрд в мировом прокате
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По данным издания, сиквел заработал 2,027 миллиарда долларов, где 598,4 миллиона приходится на домашний прокат. Сейчас «Аватар: Путь воды» находится на шестом месте среди кинолент, сумевших преодолеть планку в 2 миллиарда долларов по сборам.Наиболее успешно сиквел «Аватара» показал себя в Китае (более 229 миллионов долларов), Франции (129 миллионов долларов) и Германии (117 миллионов долларов). По мнению экспертов, у ленты Джеймса Кэмерона есть все шансы подняться на пятое место по мировым сборам и обогнать фильм Marvel «Мстители: Война бесконечности».

«Аватар: Путь воды» оказался в претендентах на «Оскар» в номинации «Лучший фильм». Церемония награждения назначена на 12 марта в театре «Долби».

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