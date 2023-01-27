Фильм уже получил награды более 50 наград на крупнейших мировых фестивалях. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, также лента получила четыре номинации на премию британских киноакадемиков ( BAFTA ), а Пола Мескала выдвинули на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

О чем же фильм, вызвавший столько восторгов? Это история-воспоминание. Главная героиня вспоминает, как 20 лет назад, когда ей было 13, она ездила с отцом на море. Фильм рассказывает о родительстве, взрослении, общении супругов после развода, отношении отцов с подростками. В общем, поднимает темы, которые чаще можно увидеть в журналах по психологии, чем в масс-культуре. И оказалось, что серьезный, местами тяжелый разговор, интересен зрителю, который устал от бесконечного экшна под попкорн.