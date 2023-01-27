Компания "Экспонента" представила дублированный трейлер драмы Шарлоты Уэллс "Солнце мое". В картине нет мировых звезд, создатели обошлись без колоссальных бюджетов, но благодаря сильному сценарию и выдающейся актерской игре, получился фильм, покоривший сердца критиков по всему миру.
Премьера в России - 16 марта. В мире картина вышла на экраны осенью, в декабре состоялся цифровой релиз.
Фильм уже получил награды более 50 наград на крупнейших мировых фестивалях. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, также лента получила четыре номинации на премию британских киноакадемиков (BAFTA), а Пола Мескала выдвинули на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".
О чем же фильм, вызвавший столько восторгов? Это история-воспоминание. Главная героиня вспоминает, как 20 лет назад, когда ей было 13, она ездила с отцом на море. Фильм рассказывает о родительстве, взрослении, общении супругов после развода, отношении отцов с подростками. В общем, поднимает темы, которые чаще можно увидеть в журналах по психологии, чем в масс-культуре. И оказалось, что серьезный, местами тяжелый разговор, интересен зрителю, который устал от бесконечного экшна под попкорн.