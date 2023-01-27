Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+1° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
51 минуту назад

Вышел русский трейлер драмы "Солнце мое", покорившей кинокритиков

Российская Газета

Компания "Экспонента" представила дублированный трейлер драмы Шарлоты Уэллс "Солнце мое". В картине нет мировых звезд, создатели обошлись без колоссальных бюджетов, но благодаря сильному сценарию и выдающейся актерской игре, получился фильм, покоривший сердца критиков по всему миру.

Премьера в России - 16 марта. В мире картина вышла на экраны осенью, в декабре состоялся цифровой релиз.

Фильм уже получил награды более 50 наград на крупнейших мировых фестивалях. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, также лента получила четыре номинации на премию британских киноакадемиков (BAFTA), а Пола Мескала выдвинули на "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль".

О чем же фильм, вызвавший столько восторгов? Это история-воспоминание. Главная героиня вспоминает, как 20 лет назад, когда ей было 13, она ездила с отцом на море. Фильм рассказывает о родительстве, взрослении, общении супругов после развода, отношении отцов с подростками. В общем, поднимает темы, которые чаще можно увидеть в журналах по психологии, чем в масс-культуре. И оказалось, что серьезный, местами тяжелый разговор, интересен зрителю, который устал от бесконечного экшна под попкорн.

Фильмы,Видео,Оскар,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители