15 как никогда актуальных цитат из советских фильмов

Некоторые из этих фильмов вышли более полувека назад, но цитаты любимых героев до сих пор на слуху — их секрет прост: они актуальны во все времена. В сегодняшнем списке — 15 цитат из классики советского кинематографа, которые до боли понятны современному зрителю!
«Не учи меня жить, лучше помоги материально»
Люда
«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера»
Попандопуло
(Михаил Водяной)
«Совести-то у меня вагон, а вот времени нету»
Афоня
«Киса, разрешите спросить вас как художник художника. Вы рисовать умеете?»
«Я мзду не беру. Мне за державу обидно»
Верещагин
«В сущности, если вдуматься, вся наша жизнь — зал ожидания»
Платон Рябинин
«Умное лицо — это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь»
Барон Мюнхгаузен
«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!»
Принцесса
(Евгения Симонова)
«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты»
Лелик
«Выходит докладчик и коротенько так, минут на сорок, больше, думаю, не надо, дает свое выступление»
Серафим Иванович Огурцов
(Игорь Ильинский)
«Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята столбенеют, а которые послабее — так и падают, падают, падают, падают… И сами собой в штабеля укладываются!»
Тося Кислицына
«Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама»
Бармен Гарри
«У вас потрясающая профессия: вы занимаетесь тем, чего нет»
Сын Милосердова
«Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность лишний раз спокойно подумать»
Надя Клюева
(Ирина Муравьева)
«Лучший способ не выдать тайны — это вообще ее не знать»
Миледи Винтер