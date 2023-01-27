15 как никогда актуальных цитат из советских фильмов

Некоторые из этих фильмов вышли более полувека назад, но цитаты любимых героев до сих пор на слуху — их секрет прост: они актуальны во все времена. В сегодняшнем списке — 15 цитат из классики советского кинематографа, которые до боли понятны современному зрителю!