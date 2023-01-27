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4 часа назад

15 как никогда актуальных цитат из советских фильмов

Super.ru

Некоторые из этих фильмов вышли более полувека назад, но цитаты любимых героев до сих пор на слуху — их секрет прост: они актуальны во все времена. В сегодняшнем списке — 15 цитат из классики советского кинематографа, которые до боли понятны современному зрителю!

15 как никогда актуальных цитат из советских фильмов
Фото: Super.ruSuper.ru

«Москва слезам не верит» (1979)

«Не учи меня жить, лучше помоги материально»

Люда

(Ирина Муравьева)

«Свадьба в Малиновке» (1967)

«Чует мое сердце, что мы накануне грандиозного шухера»

Попандопуло

(Михаил Водяной)

«Афоня» (1975)

«Совести-то у меня вагон, а вот времени нету»

Афоня

(Леонид Куравлев)

«Двенадцать стульев» (1971)

«Киса, разрешите спросить вас как художник художника. Вы рисовать умеете?»

Остап Бендер

(Андрей Миронов)

«Белое солнце пустыни» (1969)

«Я мзду не беру. Мне за державу обидно»

Верещагин

(Павел Луспекаев)

«Вокзал для двоих» (1982)

«В сущности, если вдуматься, вся наша жизнь — зал ожидания»

Платон Рябинин

(Олег Басилашвили)

«Тот самый Мюнхгаузен» (1979)

«Умное лицо — это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь»

Барон Мюнхгаузен

(Олег Янковский)

«Обыкновенное чудо» (1978)

«Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны!»

Принцесса

(Евгения Симонова)

«Бриллиантовая рука» (1968)

«Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты»

Лелик

(Анатолий Папанов)

«Карнавальная ночь» (1956)

«Выходит докладчик и коротенько так, минут на сорок, больше, думаю, не надо, дает свое выступление»

Серафим Иванович Огурцов

(Игорь Ильинский)

«Девчата» (1961)

«Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята столбенеют, а которые послабее — так и падают, падают, падают, падают… И сами собой в штабеля укладываются!»

Тося Кислицына

(Надежда Румянцева)

«Человек с бульвара Капуцинов» (1987)

«Если женщина что-то просит, ей надо непременно дать. Иначе она возьмет сама»

Бармен Гарри

(Олег Табаков)

«Гараж» (1979)

«У вас потрясающая профессия: вы занимаетесь тем, чего нет»

Сын Милосердова

(Игорь Костолевский)

«Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

«Женщина должна опаздывать. Минуты ожидания дают мужчине возможность лишний раз спокойно подумать»

Надя Клюева

(Ирина Муравьева)

«Д'Артаньян и три мушкетера» (1979)

«Лучший способ не выдать тайны — это вообще ее не знать»

Миледи Винтер

(Маргарита Терехова)

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