Как русский фильм про моржей стал номинантом на «Оскар»

Премьера фильма якутских режиссеров Максима и Евгении Арбугаевых «Выход» (Haulout) состоялась в феврале 2022 года, а сейчас о нем заговорили по всему миру — после того как Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар».

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Об этой награде втайне мечтает каждый, кто имеет отношение к кинематографу. Для Максима и Евгении номинация стала настоящим сюрпризом. Их лента далека от кассового кино, рассчитанного на массового зрителя. Она создана не развлечь, а привлечь внимание к проблеме глобального потепления — через реальную историю одной командировки сибирского биолога Максима Чакилева, который каждый год прилетает на мыс Сердце-Камень на северо-востоке Чукотского полуострова, почти у Берингова пролива, где находится огромное лежбище моржей. Почему киноакадемия удостоила внимания короткометражку малоизвестных якутских режиссеров и о чем рассказывает фильм — в материале «Ленты.ру».

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Жизнь Максима Арбугаева и его сестры Евгении резко изменилась 24 января. В тот день брат и сестра из маленького якутского поселка Тикси узнали, что их короткометражку номинировали на «Оскар». Их радости не было предела — ни Максим, ни Евгения, ни тем более герой их фильма ученый Максим Чакилев, который смотрел церемонию вместе с ними, и мечтать о таком не могли. Тут же начали разрываться телефоны. Последние несколько дней фильм «Выход» — главная тема для разговора в творческой среде. От пристального внимания журналистов уже устали не только Арбугаевы, но даже скромный ученый Чакилев. «Любые интервью после "Оскара"», — пообещал он.

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Сейчас соцсети номинантов находятся в своего рода анабиозе, хотя до номинации Чакилев регулярно постил фотографии из командировок и писал о моржах. Обычно он живет и работает в чукотском городе Анадыре — там находится филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии. К лежбищу моржей Чакилев отправляется каждую осень на два-три месяца. Цель командировки — отслеживание миграции моржей, наблюдение за сезонной динамикой, половозрастной структурой популяции, а также за факторами смертности во время лежбищ.

Это стадные животные, обычно они образуют группки по 10-20 особей и выплывают из моря, чтобы отдохнуть на пути к месту зимовки. Из-за глобального потепления летом в Чукотском море лед отсутствует полностью, поэтому моржи вынуждены выходить на берег.

Вес взрослого моржа достигает 85 килограммов. Места на берегу всем не хватает, в результате чего образуется давка, в которой погибают слабые особи и детеныши.

95 000 моржей находятся на берегу в начале фильма

Такую цифру называет Чакилев в начале фильма, когда открывает дверь своего деревянного домика и окидывает взглядом берег. Еще шесть тысяч моржей, по его словам, находятся в море. Для ученого-биолога это привычное зрелище, однако режиссера Максима Арбугаева оно потрясло до глубины души.

«Мне не забыть начала этого выхода, когда меня рано утром разбудили странные звуки. Я приоткрыл дверь и увидел тысячи моржей. Им явно не хватало места, многие гибли в давке», — рассказал он в одном из интервью вскоре после премьеры ленты.

Окруженные моржами

Идея снять фильм о моржах посетила Арбугаевых случайно. Евгения Арбугаева — титулованный фотограф, лауреат престижных фотопремий, таких как ICP Infinity Award, Leica Oskar Barnack Award и Magnum Foundation Emergency Fund Grant, — делала фотопроект о быте чукчей и их охотничьих промыслах. Однажды они вместе с охотниками высадились на странный пляж. «Песок был темного цвета, полон костей и ужасно пах», — вспоминает Евгения. Этот пустынный пляж оказался бывшим лежбищем моржей. Там они с братом Максимом заметили маленькую избушку — тот самый деревянный домик, который появляется в фильме и в котором ученый-биолог Максим Чакилев на протяжении уже десяти лет наблюдает за моржами.

Красота этих животных и одновременно ужас их мучений из-за изменений климата настолько потрясли нас с Максимом, что мы решили показать эту историю средствами кино, — Евгения Арбугаева.

Через год Евгения и Максим снова навестили Чакилева и приступили к съемкам. На протяжении трех месяцев они жили в крошечном деревянном домике на пляже в окружении моржей. Животные были сбиты настолько плотно, что иногда съемочная группа на могла выйти из хижины. Это усиливало клаустрофобию. Кроме того, не привыкших к жизни среди растерянных моржей брата и сестру мучил жуткий запах экскрементов и гниющей плоти. Звуки, которые издают моржи и которые так хорошо переданы в фильме, Евгения сравнивает со звуками наступления армии орков «Властелина колец». Шум был постоянный и мешал будущим номинантам премии «Оскар» спать.

Помимо моржей, которые как-то раз чуть не ворвались внутрь избушки на рассвете, вокруг было полно бурых медведей. Они не впадали в спячку из-за того, что было очень тепло. Арбугаевы и Чакилев везде ходили втроем. Им нужно было передвигаться максимально осторожно, потому что моржи пугаются любого звука — будь то медведь, стая птиц или даже еле различимый шум генератора. В панике испуганные моржи тут же бросаются к воде, вытаптывая все на своем пути. Чтобы этого не допустить, иногда даже приходилось выключать печку в хижине и согреваться от тепла тел моржей.

Но самым сложным в создании фильма для молодых режиссеров было видеть, как моржи погибают в давке прямо у них на глазах, признается Евгения Арбугаева в интервью для The New Yorker. Она рассказала, как однажды в их хижине застрял детеныш моржа. Он провел с людьми несколько дней, но найти его мать среди тысяч моржей так и не удалось. Им пришлось оставить его умирать в одиночестве.

В 2020 году Максим Чакилев зафиксировал около 600 погибших моржей. Это наибольшее количество смертей за все время, говорится в заключительных титрах фильма.

«Якутское кино дозрело и до "Оскара"»

Премьера фильма «Выход» прошла в феврале на 72-м Международном Берлинском кинофестивале в 2022 году. Для Евгении это был дебют в кино — раньше она занималась в основном фотографией. Максим окончил факультет документального кино во ВГИКе и уже зарекомендовал себя как автор роликов для National Geographic, хотя до этого был подающим надежды хоккеистом. «Я посвятил 15 лет профессиональному хоккею, пока не открыл в себе любовь к кинопроизводству. Тогда "Оскар" казался всего лишь детской мечтой, словно выиграть Кубок Стэнли для хоккеиста», — признается он.

По словам Арбугаева, «Выход» заметили после фестивалей Американского института кинематографии и International Documentary Awards. Там очень высоко оценили ленту. На «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» отбирали более 930 членов киноакадемии.

«Сначала они определили 15 номинантов, а потом уже — финальную пятерку. Я даже не знаю, как они голосуют, но это уже говорит об очень высоком признании нашей с сестрой совместной работы», — говорит Арбугаев.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал включение фильма якутских режиссеров в число номинантов на «Оскар» событием, которое состоялось в, «казалось бы, неподходящее для этого время». «Якутское кино дозрело и до "Оскара"», — написал он в своем Telegram-канале. Министр заявил, что Евгения и Максим Арбугаевы достойны этой награды, и отметил, что жизнь на Чукотке сильнее любого кино, а «в талантливых руках — креативный продукт мирового уровня». Кроме того, Чекунков пообещал способствовать прокату «Выхода» во всех кинотеатрах России.

Но Арбугаевы не гонятся за признанием. В одном из интервью Максим Арбугаев признавался, что еще не получал отзывов на фильм ни от республиканских, ни от федеральных представителей власти. По его словам, они их особо и не ждут. Герой фильма — Максим Чакилев — картину видел и остался доволен. Более того, наконец-то у него появилась возможность показать близким, как он работает.

Lenta.ru

Для молодых режиссеров главное — привлечь внимание к проблеме.

«Через 20-30 лет практически все истории, которые мы будем рассказывать, будут связаны с изменениями, происходящими на нашей планете. Это невозможно игнорировать, потому что это влияет на все, что мы делаем сейчас», — отметила Евгения.

Мы делаем то, что нас тревожит, беспокоит. Возможно, через годы это увидят наши будущие поколения. Документальное кино — летопись, архив, который дает понимание, как люди жили, как мир выглядел. Темы, которые мы сейчас поднимаем, в будущем отразят время, в котором мы живем, — Максим Арбугаев.