Вышел русский трейлер хоррора "Заклятье: Первое причастие"

Эта леденящая душу история начинается с того, что в небольшой городок вместе с семьей переезжает юная девушка. Она пытается подружиться с местной компанией подростков, и однажды по дороге в клуб встречает маленькую девочку в старомодном платье для первого причастия с куклой в руках. Кукла оказывается у главной героини, а вместе с ней к девушке переходит старинное проклятие. После этого события со всеми участниками начинают происходить страшные вещи, а больше всего, как водится в фильмах ужасов, не везет главной героине.