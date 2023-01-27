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51 минуту назад

Вышел русский трейлер хоррора "Заклятье: Первое причастие"

Российская Газета

Компания "Экспонента фильм" представила дублированный трейлер испанского мистического фильма ужасов "Заклятье: Первое причастие". Картина выйдет на киноэкраны 16 февраля.

Эта леденящая душу история начинается с того, что в небольшой городок вместе с семьей переезжает юная девушка. Она пытается подружиться с местной компанией подростков, и однажды по дороге в клуб встречает маленькую девочку в старомодном платье для первого причастия с куклой в руках. Кукла оказывается у главной героини, а вместе с ней к девушке переходит старинное проклятие. После этого события со всеми участниками начинают происходить страшные вещи, а больше всего, как водится в фильмах ужасов, не везет главной героине.

В главных ролях: Карла Кампра, Айна Квиньонес, Марк Солер, Карлос Овьедо. Режиссер - Виктор Гарсия, он известен по фильмам "Восставший из ада: Откровения", "Эль Чикло", "Измени или умри", "Галлоуз Хилл".

Фильмы,Видео,Виктор Гарсия,
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