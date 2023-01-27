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2 часа назад

Райан Гослинг может сыграть в "Фантастической четверке"

Российская Газета

Актера Райана Гослинга активно сватают в "Фантастическую четвёрку". Как сообщил в своем подкасте Джефф Снайдер, он может сыграть Часового, который считается одним из самых сильных супергероев во Вселенной Marvel.

Райан Гослинг может сыграть в "Фантастической четверке"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, в прошлом году проект сдвинулся с мертвой точки и обзавелся режиссером. Картину снимет Мэтт Шекман, ради него режиссер сериала "Ванда/Вижн" даже бросил четвертый "Звездный путь".

Ранее инсайдеры сообщали, что на роль мистера Фантастика рассматривают Тома Эллиса ("Люцифер", "Миранда"). А Мэдди Хассон ("Злое", "Мистер Мерседес") может сыгать Сью Шторм, Майкл Провост ("Люфицер", "Бесстыжие") - Джонни Шторма. Кроме того, пробы якобы проходил Джейсон Биггс ("Американский пирог").

Планируемая дата премьеры фильма - 14 февраля 2025 года.

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