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27 января

Актер Кирилл Мелехов рассказал о съемках в новом сериале с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк

Super.ruиещё 1

На днях всех нас удивила новость о выходе нового сериала с участием Анастасии Заворотнюк. Известно, что уже больше трех лет актриса борется с тяжелой болезнью — раком мозга. В связи с этим ее появление на экранах казалось просто невозможным. Однако, как выяснилось, драматический сериал «Приставы» с участием Анастасии снимали в 2017 году, еще до ее заболевания. Премьеру перенесли, но, к счастью поклонников актрисы, картина все-таки выйдет на экраны спустя много лет.

Актер Кирилл Мелехов рассказал о съемках в новом сериале с тяжелобольной Анастасией Заворотнюк
Фото: Super.ruSuper.ru

Кирилл Мелехов, исполнитель одной из главных ролей в «Приставах», поделился с Women.ru подробностями съемок с Заворотнюк. «Это был единственный проект, где я видел Заворотнюк. И, конечно, она очень врезается в память. Такая жизнерадостная, добрая, отзывчивая. Большой профессионал. Хороший партнер. Она с отличным чувством юмора. Такая легкая, в кадре всегда готова помочь», — поделился воспоминаниями о работе с актрисой Мелехов.

«У нас была сцена, где мы были вместе почти час. И весь этот час смеялись и шутили. А на няню Вику она по характеру не похожа совсем. Ну разве что своим жизнелюбием и позитивом», — цитирует слова Кирилла Women.ru.

Рады, что зрителям вновь доведется увидеть актрису в сериале, пусть даже снятом много лет назад. Хотя мы надеемся, что еще не раз Анастасия удивит своих фанатов новыми ролями уже после долгожданного выздоровления!

Фильмы,Кирилл Мелехов,Анастасия Заворотнюк,
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