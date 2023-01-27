"Золотой Орел" назвал лучшего композитора и режиссера монтажа

"Орлов" в номинациях "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший монтаж фильма" вручил легендарный кинооператор Эдуард Гимпель.
В первой - статуэтку забрало творческое объединение Cyber Post за эффекты в фильме Андрея Кравчука "Однажды в пустыне". Во второй - Александр Кошелев за монтаж этой же военной драмы.
Лучшим звукорежиссером стал Ростислав Алимов ("Сердце Пармы"), а лучшей музыкой к фильму назвали саундтрек спортивной - а точнее шахматной - драмы "Чемпиона мира", композитор - Артем Васильев.
Напомним, торжественная церемония проходит в первом павильоне "Мосфильма . Всего статуэтки раздадут в 23 номинациях.