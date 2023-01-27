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1 час назад

"Золотой Орел" назвал лучшего композитора и режиссера монтажа

Российская Газета

"Орлов" в номинациях "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший монтаж фильма" вручил легендарный кинооператор Эдуард Гимпель.

"Золотой Орел" назвал лучшего композитора и режиссера монтажа
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

В первой - статуэтку забрало творческое объединение Cyber Post за эффекты в фильме Андрея Кравчука "Однажды в пустыне". Во второй - Александр Кошелев за монтаж этой же военной драмы.

Лучшим звукорежиссером стал Ростислав Алимов ("Сердце Пармы"), а лучшей музыкой к фильму назвали саундтрек спортивной - а точнее шахматной - драмы "Чемпиона мира", композитор - Артем Васильев.

Напомним, торжественная церемония проходит в первом павильоне "Мосфильма . Всего статуэтки раздадут в 23 номинациях.

Фильмы,Эдуард Гимпель,Александр Кошелев,Андрей Кравчук,Артем Васильев,
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