На экраны вышел роуд-муви "Не хороните меня без Ивана"

В российский прокат выходит "Не хороните меня без Ивана" - роуд-муви о поездке русского этнографа и якутского крестьянина по просторам Восточной Сибири. Картина напоминает "Зеленую книгу" и в чем-то перекликается с Федором Михайловичем Достоевским.

Фото: Российская Газета Российская Газета

1910 год, село Ытык-Кюёль. В местном храме идет отпевание умершего сенокосца. Тот, на что-то засмотревшись, внезапно рухнул, и церковный служка уже второй день читает над его телом молитвы. Вдруг покойник, подобно Лазарю, поднимается из гроба, чем ошарашивает всех вокруг. Довольно скоро выясняется, что

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Степан, так зовут крестьянина, страдает от крайне редкого недуга - он периодически впадает в летаргические сны, во время которых тело его холодеет, а пульс опускается до одного удара в минуту. Однако сельчане убеждены, что среди их домов бродит неупокоенный дух, и лишь заступничество Ивана Попова, художника, исследователя и сына священника здешнего прихода, помогает сгладить неприятную ситуацию.

После этого "воскресший" всей душой прикипает к своему спасителю и даже увязывается с ним в путешествие по окрестным поселениям, которое этнограф задумал, чтобы собрать интересных артефактов для музея.

Несмотря на полумистическое начало, "Не хороните меня…" основывается на реальной истории, приключившейся с Иваном Васильевичем Поповым, ныне несколько подзабытым, но тем не менее талантливейшим живописцем и основоположником изоискусства Якутии. И в целом картина Любови Борисовой ("Надо мною солнце не садится") больше напоминает документальное, чем игровое кино.

Герои кочуют от одной деревни к другой, общаются с местными жителями, снимают их портреты с помощью специальной камеры и периодически выменивают особо примечательные безделушки. К тому же создатели не скрывают, что во многом ориентировались на фотографии самого Попова, когда подбирали костюмы, локации и прочий реквизит. Даже формат съемки - 3:4 - навеян как раз этими самыми снимками.

И можно сказать, что в своем стремлении сделать все аутентично и в соответствии с реалиями начала XX века Любовь Борисова и другие авторы, занятые в производстве картины, вышли на какой-то сверхреальный уровень - настолько все кажется и живым, и несколько декоративным одновременно.

Скудные жилища с крайне аскетичной обстановкой внутри и вездесущая природа - но при этом все выглядят чистенькими и опрятными, даже больная оспой девушка, которая три года прожила в режиме вынужденной самоизоляции, чтобы никого не заразить. Однако это ни в коем случае не упрек фильму. Наоборот - он очень красивый и так пышет внутренней энергией, что разительно отличается от многих выходящих сейчас авторских лент. Пока те, как кажется порой, соревнуются в негласном соревновании, кто глубже погрузится в глубины страданий человеческих, лента "Не хороните меня без Ивана" наполнена ярким солнечным светом и каким-то особым миросозерцанием, доступным, кажется только якутам. Хотя, наверное, это достигается и в том числе за счет того, что зритель на происходящее смотрит глазами двух главных героев, один из которых художник, а другой по-особому воспринимает красоту - именно она его и отправляет в летаргические состояния на несколько дней или даже недель.

Иван, сыгранный литовским актером Дариусом Гумаускасом ("Герда"), - достаточно одаренный человек, который мог как выучиться на врача - он единственный, кто может нащупать еле уловимый пульс Степана, - так и пойти по стопам отца и стать священнослужителем. Однако Попов выбрал этнографию и искусство, и если так посмотреть, то во всех вышеперечисленных областях есть кое-что общее - страсть к исследованию, постижению людей и нечто большего. И герой постоянно то записывает в свою маленькую книжку услышанные от путников легенды и сказания, то с интересом осматривает кухонную утварь местных мастеров, то фотографирует людей и красивые виды, чтобы потом наделать открыток на память. Актеру очень хорошо удается показать, что его персонажу действительно небезразличны судьбы всех тех, кого он встречает по пути: от совсем старых старушек до молодых начинающих сказителей. А особенно Ивана интересует и беспокоит судьба увязавшегося за ним попутчика.

Степан, сыгранный Александром Чичаховым, - простой якутский крестьянин. Однако его простота не "хуже воровства", а нечто на грани блаженности. И шедевры мировой живописи (например, репродукция "Мадонны Литты"), и обыкновенные картины природы, будь то предрассветная пора - все это трогает и сердце бывшего сенокосца, и его душу, которая регулярно покидает тело через темечко во время летаргических снов. Что говорить, если своего теленка он назвал Дэйбинчэ - угадайте, в честь какого художника.

Из дуэта Степана и Ивана и их совместного путешествия получилась история, очень похожая на "Зеленую книгу" Питера Фаррелли. Два героя, принадлежащие к разным мирам, тем не менее сближаются и становятся настоящими друзьями, а их путь напоминает вереницу историй, одни из которых напоминают авантюрные приключения, а другие - горькие трагедии.

Оригинальное название "Не хороните меня без Ивана" - "кэрэни көрбүт", что с якутского переводится буквально "увидевший прекрасное". В какой-то степени это больше подходит картине, так как красота - это одна из основных тем фильма. Этому вторит и место действия: Якутия что в начале XX века, что сейчас - край суровый. И зритель часто будет наблюдать, как встречаемые героями люди живут большими семьями в маленьких и откровенно хиленьких домишках. Однако - до чего же они все счастливые. К тому же неслучайно среди них довольно много ремесленников, профессиональных рассказчиков историй и прочих творцов. В здешних местах рукотворная и природная красота тесно соседствуют друг с другом, деля общего творца - Бога. Однако Любовь Борисова показывает и темную сторону этого эстетического явления. Как писал Достоевский, "Красота - это страшная и ужасная вещь". И действительно, Степан из-за своей сверхвосприимчивости ко всему прекрасному вынужден жить с постоянным страхом быть похороненным заживо. Семью он также не может завести вследствие недуга. Однако парадокс в том, что без красоты жить тоже нельзя. И герой Александра Чичахова за время этнологической экспедиции в этом твердо убедится.