Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+12° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
2 часа назад

Автор аниме «Ковбой Бибоп»: экранизация от Netflix просто ужасна

Чемпионат.com

Автор культового аниме-сериала «Ковбой Бибоп» Синъитиро Ватанабэ недавно поделился своим мнением о сериальной адаптации от Netflix. Режиссёр признался, что он начал смотреть присланный авторами сериала первый эпизод, но не смог его осилить, выдержав лишь несколько минут.

Автор аниме «Ковбой Бибоп»: экранизация от Netflix просто ужасна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Я начал смотреть сцену в казино, но мне было трудно продолжать, и я прекратил просмотр. Я ознакомился только с начальной сценой — это был не «Ковбой Бибоп».

Во время производства шоу Netflix привлекала Синъитиро Ватанабэ только как консультанта. Ещё в 2019-м создатель оригинального аниме заявлял, что компания не приняла его правки и рекомендации.

«Ковбой Бибоп» от Netflix вышел в декабре 2021-го. Шоу разгромили и журналисты, и зрители.

«Ковбой Бибоп» — культовый аниме-сериал, рассказывающий об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке. Они путешествуют по космосу на корабле под названием «Бибоп». Во время странствий герои встречают умного пса Эйна и картёжницу Фей Валентайн, которые станут частью команды путешественников. Всего вышло 26 эпизодов.

Фильмы,Синъитиро Ватанабэ,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители