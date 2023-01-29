Эдди Мерфи заявил, что готов снова озвучить Осла в продолжении "Шрека"

Актер Эдди Мерфи в интервью подкасту ETalk признался, что вновь готов озвучить персонажа Осла, если создатели "Шрека" намерены снять продолжение мультфильма. "Я дал бы согласие, если бы [авторы Шрека] когда-нибудь сняли новую часть, я бы сделал это за две секунды. Я люблю Ослика", - заявил Мерфи. Также актер считает, что создателям Шрека стоило бы снять спин-офф проекта про жизнь Осла. "Им следовало бы снять мультфильм с Ослом. Осел смешнее, чем Кот в сапогах", - заявил артист. Всего вышло четыре части франшизы "Шрек". Озвучивший Кота в сапогах Антонио Бандерас на фестивале Red Sea Film выразил надежду, что авторы снимут еще один анимационный фильм про огра.