8 «проклятых» фильмов Голливуда: что с ними не так

В истории мирового кинематографа встречается немало так называемых «проклятых» картин. По большей части, это фильмы ужасов, но есть и картины, снятые в других жанрах. Объединяет их одно: либо на съемках происходят какие-то драматические события, либо актеров, членов съемочной группы и порой даже зрителей преследует некий зловещий рок.

Фото: Кадр из фильма «Супермен» Кадр из фильма «Супермен»

«Волшебник страны Оз» (1939)

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У картины на основе известной детской сказки несчастливая судьба. Во-первых, за время съемок сменилось несколько режиссеров, во-вторых, то и дело приключались несчастные случаи с актерами.

Так, у Джека Хейли, сыгравшего Железного Дровосека, началась глазная инфекция, причиной которой стал грим с содержанием алюминиевой пыли. А актриса Маргарет Хамильтон получила ожоги лица в результате взрыва пиротехники. Фрэнк Морган, сыгравший Волшебника, после съемок попал в серьезную автокатастрофу. Актрисы Клара Бландик и Джуди Гарленд, также принявшие участие в фильме, впоследствии обе покончили с собой.

«Супермен» (1951-1958), (1978-1983)

Со всеми актерами, когда-либо игравшими роль Супермена, происходило что-то плохое. Первый из них, Джордж Ривз, умер от пулевого ранения при загадочных обстоятельствах. Второй, Кристофер Рив, упал с лошади и на всю жизнь остался парализованным. Говорят, несчастья происходили и с другими артистами.

«Изгоняющий дьявола» (1973)

Еще до начала съемок в доме, где они планировались, случился пожар. Нетронутой осталась только комната Риган - «девочки, одержимой дьяволом». Когда съемки все же начались, актриса Эллен Бёрстин, сыгравшая роль матери Риган – Крис МакНил, получила серьезную травму. Наконец, уже после окончания съемок погибли двое актеров, которые перед этим «умерли» в картине.

«Омен» (1975)

Директор этой картины Питер Ланской едва уцелел, когда в номере гостиницы, где он остановился, начался пожар. Затем во время съемок в заповеднике два каскадера были покалечены взбесившимися лошадьми. Еще одна трагедия приключилась с директором съемочной группы: его разорвал случайно выбравшийся из клетки лев!

Но на этом злоключения не завершились. Когда сценарист Дэвид Зельтцер после съемок возвращался в Нью-Йорк, в его самолет ударила молния. Крушения едва удалось избежать. В ту же ночь попал в аварию самолет, на котором летел исполнитель главной роли Грегори Пек. К счастью, тоже обошлось: машину посадили на воду. Кстати, вскоре после того как Пек был утвержден на роль отца главного героя-Антихриста, его сын покончил жизнь самоубийством…

Режиссер Ричард Доннер получил сложные переломы в автокатастрофе. Мастер по спецэффектам Дилон Ричардсон умудрился врезаться на своем автомобиле в грузовой фургон. Его спутник погиб, а сам он остался инвалидом…

«Полтергейст» (1982-1988)

Мало того, что сериал повествует о паранормальных явлениях, так сценарист Стивен Спилберг еще и придумал снять в картине настоящие человеческие кости!

Так или иначе, съемки имели самые трагические последствия. Актриса Доминик Дьюнн, снявшаяся в первом фильме, была задушена на почве ревности собственным бойфрендом. Вскоре после выхода второго фильма рак унес жизнь Джулиана Бека, сыгравшего священника.

В 1988 году 12-летняя Хитер О'Рурк, которая должна была по сценарию играть в «Полтергейсте-3» похищенную дьяволом девочку, угодила в больницу с редким заболеванием кишечника. Во время операции у нее остановилось сердце…

Несколько лет спустя один из юных актеров, снявшихся в «Полтергейсте», погиб в дорожной аварии. Другой был убит при невыясненных обстоятельствах. Последней жертвой стал Джон Пи Уайт, сыгравший индейца Белое Облако…

«Сумеречная зона» (1983)

В этой фантастической картине есть эпизод, когда главный герой спасает из заточения двоих детей. По замыслу режиссера Джона Лэндиса, над головами персонажей должен был кружить вертолет. Внезапно машина потеряла управление и свалилась на головы актеров. Одного из детей она придавила, а исполнителю главной роли Вику Морроу и второму ребенку лопастями пропеллера отрубило головы…

«Матрица» (1999)

Певица Алия, которая изначально должна была играть в фильме, в 2001 году погибла в авиакатастрофе. Ушла из жизни через пару лет после выхода фильма и актриса Глория Фостер, сыгравшая Оракула. А во время съемок на площадке произошел несчастный случай, из-за которого угодил в больницу исполнитель главной роли Киану Ривз.

«Бэтмен» (2005-2012)

В самом начале съемок трилогии Кристофера Нолана погиб в автоаварии каскадер, дублировавший исполнителя главной роли. Вскоре актер Морган Фримен, игравший Люциуса Фокса, тоже попал в ДТП и оказался в больнице в тяжелом состоянии. Хит Леджер, сыгравший Джокера, скончался от передозировки наркотиками.