Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Эдди Мерфи высказался о спин-оффе про Осла из мультсериала «Шрек»

Inc-News

Знаменитый голливудский актер Эдди Мерфи заявил, что с радостью ждал объявления о начале съемок пятого сезона анимационного сериала «Шрек», в котором он озвучивает Осла.

Эдди Мерфи высказался о спин-оффе про Осла из «Шрека»
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам артиста, он буквально влюблен в своего мультяшного персонажа и готов все бросить ради него.

При этом Мерфи высказал мнение о том, что Осел в «Шреке» является куда более значимым героем, чем Кот в сапогах, говорящий голосом Антонио Бандераса.

Тем не менее, собственный спин-офф по франшизе «Шрека» получил именно Кот в сапогах. Затем вышел еще и второй сезон, кстати, собравший в прокате более трехсот миллионов долларов.

Однако Мерфи уверен, что получи его Осел собственный спин-офф, проект получился бы точно не хуже.

Фильмы,Шрек,Эдди Мерфи,Антонио Бандерас,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители