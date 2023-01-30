Эдди Мерфи высказался о спин-оффе про Осла из «Шрека»

Знаменитый голливудский актер Эдди Мерфи заявил, что с радостью ждал объявления о начале съемок пятого сезона анимационного сериала «Шрек», в котором он озвучивает Осла.

По словам артиста, он буквально влюблен в своего мультяшного персонажа и готов все бросить ради него.

При этом Мерфи высказал мнение о том, что Осел в «Шреке» является куда более значимым героем, чем Кот в сапогах, говорящий голосом Антонио Бандераса.

Тем не менее, собственный спин-офф по франшизе «Шрека» получил именно Кот в сапогах. Затем вышел еще и второй сезон, кстати, собравший в прокате более трехсот миллионов долларов.