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2 часа назад

Вышел трейлер хоррора "Бугимен" по рассказу Стивена Кинга

Газета.Ruиещё 4

Вышел трейлер к хоррор-триллеру "Бугимен" от студий 20th CenturyStudios и 21 Laps. Фильм основан на одноименном рассказе Стивена Кинга.

Вышел трейлер хоррора "Бугимен" по рассказу Стивена Кинга
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Проект расскажет историю сестер Сэди и Сойер Харпер. Девочки переживают потерю матери, и их отец-терапевт не может оказать дочерям должной поддержки, поскольку сам страдает от утраты. Когда отчаявшийся пациент неожиданно появляется в их доме в поисках помощи, он оставляет после себя ужасающую сверхъестественную сущность, которая охотится на семьи и питается страданиями своих жертв.

Режиссер хоррора - Роб Сэвадж. Продюсер - Шон Леви ("Очень странные дела"). Основные роли исполнили Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр и Давид Дастмалчян.

Мировая премьера назначена на 2 июня.

Фильмы,Бугимен,Софи Тэтчер,Крис Мессина,Давид Дастмалчян,Шон Леви,Стивен Кинг,
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