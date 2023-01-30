Вышел трейлер хоррора "Бугимен" по рассказу Стивена Кинга

Вышел трейлер к хоррор-триллеру "Бугимен" от студий 20th CenturyStudios и 21 Laps. Фильм основан на одноименном рассказе Стивена Кинга.
Проект расскажет историю сестер Сэди и Сойер Харпер. Девочки переживают потерю матери, и их отец-терапевт не может оказать дочерям должной поддержки, поскольку сам страдает от утраты. Когда отчаявшийся пациент неожиданно появляется в их доме в поисках помощи, он оставляет после себя ужасающую сверхъестественную сущность, которая охотится на семьи и питается страданиями своих жертв.
Режиссер хоррора - Роб Сэвадж. Продюсер - Шон Леви ("Очень странные дела"). Основные роли исполнили Софи Тэтчер, Крис Мессина, Вивьен Лира Блэр и Давид Дастмалчян.
Мировая премьера назначена на 2 июня.