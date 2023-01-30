Умер сценарист "Али" с Уиллом Смитом Грегори Аллен Ховард

Скончался Грегори Аллен Ховард, драматург, продюсер и сценарист, ставший первым сценаристом-афроамериканцем, картина которого собрала в прокате более ста миллионов долларов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Речь идет о дебютном кинопроекте Ховарда, спортивной драме 2000 года "Вспоминания Титанов" - с Дензелом Вашингтоном. Ленту спродюсировал Джерри Брукхаймер.

Плюс на счету Ховарда "Али" с Уиллом Смитом, получивший две номинации на "Оскар" байопик "Гарриет" и ряд других предприятий.