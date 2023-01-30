В Москве завершились съемки фильма "Дыхание"

Ирина Горбачева, актриса: «Я впервые сыграла хирурга, и для меня это было не просто необычным, а принципиально новым опытом. Мы отрабатывали необходимые навыки до съемок в учебном центре при университете имени Пирогова, проводили на манекенах все манипуляции. В первый раз я работала с живой кровью, отлично подтянула знания в анатомии. Хочу выразить огромное уважение и восхищение врачам, которые на 2 пандемийных года стали настоящими героями нашего времени. Мы снимались в костюмах с масками, в очках и перчатках, и нам было очень тяжело на 10-часовых сменах, но невозможно представить, что испытывали врачи, которые в реальном времени проводили операции и спасали жизни людей. Я думаю, эта картина покажет то, что происходит с людьми, когда они внезапно остаются один на один с неизвестной болезнью в тех обстоятельствах, в которых их застала жизнь».