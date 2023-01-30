В Москве завершились съемки фильма "Дыхание"

Картина «Дыхание» расскажет зрителям историю, случившуюся в начале пандемии, когда все только начинали осознавать возможные последствия событий.
Главные герои истории — это медработники. Люди, которые ежедневно подвергают риску свою жизнь ради спасения других. Врачи сражались и продолжают сражаться с эпидемией от смены к смене, заботясь о больных и оказывая им всевозможную поддержку.
Съемочная группа во главе с режиссером Романом Каримовым («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!») приложила много усилий для отражения реалий жизни врачей и ежедневных будней больниц. В этом им помогали медработники РНИМУ им. Н.И. Пирогова и специалисты временного госпиталя на ВДНХ.
Алексей Троцюк, продюсер: «В любой трагедии есть место личным историям. «Дыхание» — это фильм о тяжелой главе нашей жизни, в котором трогательные, жизнеутверждающие сюжеты разворачиваются на фоне реа
Мы стремились совместить личное и профессиональное, показать не только рабочую изнанку больниц, но и человеческие переживания, которые испытал каждый из нас во время пандемии».
Картина покажет подвиг врачей, их самоотверженность, самоотдачу и борьбу за здоровье населения, вопреки быстрому распространению вируса и недостаточному количеству информации о нем, а также реалии работы в больницах в период пандемии.
Ирина Горбачева, актриса: «Я впервые сыграла хирурга, и для меня это было не просто необычным, а принципиально новым опытом. Мы отрабатывали необходимые навыки до съемок в учебном центре при университете имени Пирогова, проводили на манекенах все манипуляции. В первый раз я работала с живой кровью, отлично подтянула знания в анатомии. Хочу выразить огромное уважение и восхищение врачам, которые на 2 пандемийных года стали настоящими героями нашего времени. Мы снимались в костюмах с масками, в очках и перчатках, и нам было очень тяжело на 10-часовых сменах, но невозможно представить, что испытывали врачи, которые в реальном времени проводили операции и спасали жизни людей. Я думаю, эта картина покажет то, что происходит с людьми, когда они внезапно остаются один на один с неизвестной болезнью в тех обстоятельствах, в которых их застала жизнь».
В новой картине Романа Каримова также снимались Даниил Воробьев, Галина Сазонова, Вера Шпак, Андрей Карако, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Сергей Лысов и другие.