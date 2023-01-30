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1 час назад

В Москве завершились съемки фильма "Дыхание"

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Картина «Дыхание» расскажет зрителям историю, случившуюся в начале пандемии, когда все только начинали осознавать возможные последствия событий.

В Москве завершились съемки фильма "Дыхание"
Фото: Be IconBe Icon

Главные герои истории — это медработники. Люди, которые ежедневно подвергают риску свою жизнь ради спасения других. Врачи сражались и продолжают сражаться с эпидемией от смены к смене, заботясь о больных и оказывая им всевозможную поддержку.

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Съемочная группа во главе с режиссером Романом Каримовым («Неадекватные люди», «Гуляй, Вася!») приложила много усилий для отражения реалий жизни врачей и ежедневных будней больниц. В этом им помогали медработники РНИМУ им. Н.И. Пирогова и специалисты временного госпиталя на ВДНХ.

Алексей Троцюк, продюсер: «В любой трагедии есть место личным историям. «Дыхание» — это фильм о тяжелой главе нашей жизни, в котором трогательные, жизнеутверждающие сюжеты разворачиваются на фоне реа

Мы стремились совместить личное и профессиональное, показать не только рабочую изнанку больниц, но и человеческие переживания, которые испытал каждый из нас во время пандемии».

Картина покажет подвиг врачей, их самоотверженность, самоотдачу и борьбу за здоровье населения, вопреки быстрому распространению вируса и недостаточному количеству информации о нем, а также реалии работы в больницах в период пандемии.

Ирина Горбачева, актриса: «Я впервые сыграла хирурга, и для меня это было не просто необычным, а принципиально новым опытом. Мы отрабатывали необходимые навыки до съемок в учебном центре при университете имени Пирогова, проводили на манекенах все манипуляции. В первый раз я работала с живой кровью, отлично подтянула знания в анатомии. Хочу выразить огромное уважение и восхищение врачам, которые на 2 пандемийных года стали настоящими героями нашего времени. Мы снимались в костюмах с масками, в очках и перчатках, и нам было очень тяжело на 10-часовых сменах, но невозможно представить, что испытывали врачи, которые в реальном времени проводили операции и спасали жизни людей. Я думаю, эта картина покажет то, что происходит с людьми, когда они внезапно остаются один на один с неизвестной болезнью в тех обстоятельствах, в которых их застала жизнь».

В новой картине Романа Каримова также снимались Даниил Воробьев, Галина Сазонова, Вера Шпак, Андрей Карако, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Сергей Лысов и другие.

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