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1 час назад

В Сети появились новые кадры из «Джона Уика 4»

Чемпионат.com

Журнал Total Film продолжает делиться новыми кадрами из «Джона Уика 4». На них можно увидеть как самого героя Киану Ривза, так и старых знакомых — Уинстона (Иэн Макшейн) и Короля «Боулера» (Лоренс Фишбёрн).

В Сети появились новые кадры из «Джона Уика 4»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Авторы также поделились новыми деталями боевика. По словам режиссёра Чада Стахелски, четвёртая часть серии будет самой зрелищной частью франшизы.

Ранее на это же намекал и Киану Ривз, назвавший фильм «самым тяжёлым испытанием в его жизни».

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Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года.

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Сначала этот фильм хотели показать одновременно с «Матрицей 4». В итоге боевик выйдет на экраны 24 марта 2023 года. Доберётся ли лента до России, пока неизвестно.

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