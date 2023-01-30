В Сети появились новые кадры из «Джона Уика 4»

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Авторы также поделились новыми деталями боевика. По словам режиссёра Чада Стахелски, четвёртая часть серии будет самой зрелищной частью франшизы.

Ранее на это же намекал и Киану Ривз, назвавший фильм «самым тяжёлым испытанием в его жизни».

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Изначально «Джон Уик 4» должен был выйти ещё в мае 2021 года, однако из-за пандемии премьеру в итоге отложили практически на два года.

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