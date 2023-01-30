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9 минут назад

Вышел трейлер «Загадочного убийства 2» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером

Inc-News

Вышел трейлер «Загадочного убийства 2» с Дженнифер Энистон и Адамом Сэндлером. Криминальная комедия о неунывающих супругах Спитц выйдет на Netflix в марте.

Вышел трейлер «Загадочного убийства 2» с Энистон и Сэндлером
Фото: Inc-NewsInc-News

Дженнифер Энистон и Адам Сэндлер возвращаются на экран в ролях Одри и Ника Спитцев. По сюжету, они отправляются в увлекательную поездку перед тем, как грянет новая катастрофа.

В официальном синопсисе сиквела говорится: «Четыре года спустя после раскрытия первого загадочного убийства Ник и Одри являются штатными детективами, изо всех сил стараясь сдвинуть с мёртвой точки своё частное агентство. Однажды они получают приглашение отпраздновать свадьбу друга Махараджи на его экзотическом острове. Но неприятности вновь преследуют Спитцев, когда жениха похищают с целью выкупа в начале торжеств. И это делает каждого гостя, члена семьи и саму невесту подозреваемыми».

Поставил картину Джереми Гарелик, роли исполнили Марк Стронг, Мелани Лоран, Джоди Тёрнер-Смит, Куху Верма, Джон Кани и Дэни Бун. «Загадочное убийство 2» выйдет на Netflix 31-го марта.

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