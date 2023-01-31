Что смотреть в кино со 2 февраля

В четверг, 2 февраля, в российский прокат выходит продолжение франшизы «О чём говорят мужчины» — «Простые удовольствия», в котором четверо друзей вновь соберутся, чтобы обсудить любовь, дружбу и одиночество. Также среди новых релизов — психологическая драма «Гнев» о непростой судьбе ливанки, потерявшей брата, и мексиканский хоррор «Ведьма: Реинкарнация», в котором бабушка двух сестёр оказывается не той, кем её считали. Кроме того, на больших экранах покажут шведскую драму «Сожги все мои письма», основанную на одноимённом романе Алекса Шульмана, и психологический триллер Родриго Сорогойена «Хищник».

Фото: Кадр из фильма «Сожги все мои письма» Кадр из фильма «Сожги все мои письма»

«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия»

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Четверо друзей возвращаются на большие экраны, чтобы поговорить «о вечном». Действие ленты разворачивается в 2019-м. На этот раз Лёша (Леонид Барац), Саша (Александр Демидов), Камиль (Камиль Ларин) и Слава (Ростислав Хаит) решают идти туда, куда глядят глаза, и пить то, что пьётся. Прогуливаясь по центру столицы, мужчины размышляют о существовании женской дружбы, увольнении, смерти, а также вспоминают первую любовь (или вторую), обсуждают откровенные фото в сети и маленькие радости жизни.

Режиссёром комедии «О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» выступил Михаил Поляков. Это четвёртая часть франшизы. Первые две картины снял Дмитрий Дьяченко, а третий фильм — «О чём говорят мужчины. Продолжение» — режиссировала Флюза Фархшатова.

«Гнев» (The Anger)

В психологической драме «Гнев» совместного производства России, Ливана и Германии раскрывается история непростой судьбы молодой ливанки Иды. После смерти брата девушки жизнь её семьи превращается в кошмар. Не выдержав постоянного стресса, Ида переезжает из родной деревни в большой город, где знакомится с европейцем Гансом. Пара начинает встречаться, но вскоре Ганс заставляет возлюбленную отказаться от своих корней, религии, забыть про родных и навсегда расстаться с прошлым.

Картину сняла постановщица из Москвы Мария Иванова (Сурае). Ранее она работала над документальной лентой о сирийских беженцах «Бежать от войны».

Одна из центральных тем в «Гневе» — отношения между востоком и западом. Проект был признан лучшим международным полнометражным художественным фильмом на фестивале независимого кино в Ливане (Lebanese Independent International Film Festival) в 2022 году.

«Хищники» (As bestas)

Номинант на премию «Оскар» Родриго Сорогойен снял психологический триллер о вражде «своих» и «чужих». По сюжету, городская супружеская пара в лице Антуана и Ольги из Франции переезжает в испанскую провинцию Галисию, подальше от шума и суматохи. Но местные жители совсем не рады появлению новеньких. Особенно враждебны к ним живущие по соседству братья Анта — они видят в Ольге и Антуане отражение городской жизни, которую презирают. Агрессия и страх становятся главными движущими силами в борьбе новоприбывших супругов и укоренившихся провинциалов. Обе стороны перейдут черту, после которой обратно вернуться будет непросто.

Фильм основан на реальной истории. Название же символизирует не только поведение героев, но и уходит корнями в историю Испании. В Галисии до сих пор остаётся популярным праздник «Рапа — дас — Бестас» (Rapa das bestas), во время которого коневоды состригают гриву у лошадей перед тем, как отправить животных обратно в горы. Это необходимо, чтобы избавить их от паразитов. Мероприятие представляет собой одновременно красивое и жестокое зрелище, в котором человек и лошадь противостоят друг другу.

Лента получила 17 номинаций на премию «Гойя» и была удостоена наград Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне и смотра в Токио.

«Ведьма: Реинкарнация» (Mal de ojo)

В центре сюжета мексиканского хоррора — 13-летняя Нала и её младшая сестра, страдающая от тяжёлого заболевания. Родители девочек решают отправить дочерей к эксцентричной бабушке. Та выглядит вполне доброжелательной, но вскоре Нала понимает, что старуха — ведьма. Подростку придётся защитить младшую сестру от её злодеяний.

Режиссёром выступил Исаак Эсбан, ранее работавший над такими триллерами, как «Инцидент», «Похожие», «Параллель».

По данным портала Sensacine Mexico, «Ведьма: Реинкарнация» стал третьим самым кассовым фильмом 2022 года на родине и первым среди хорроров.

«Сожги все мои письма» (Bränn alla mina brev)

В основу драмы «Сожги все мои письма» лёг одноимённый роман писателя Алекса Шульмана, базирующийся на истории семьи литератора. Это любовный треугольник между его бабушкой, дедом и поэтом Уолофом Лагеркранцем.

Главный герой — успешный литератор Алекс (Сверрир Гуднасон), страдающий приступами неконтролируемой ярости. Его вспышки агрессии мешают жить не только ему, но и его близким. Алекс решает разобраться в причинах ярости и погружается в детские воспоминания.

Его бабушка, литературная переводчица Карин Стольпе (Аста Аугуст), была замужем за властным писателем-интеллектуалом Свеном Стольпе (Билл Скарсгард). Однажды судьба свела её с молодым и чувственным поэтом Уолофом Лагеркранцем (Густав Линд), который, в отличие от супруга, принимал её такой, какая она есть. Вскоре у них завязался роман. Он продлился недолго, но его последствия преследуют семью всю жизнь.