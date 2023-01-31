Батиста лишился роли злодея Бэйна в новых кинокомиксах DC

«У меня были переговоры с Джеймсом и Питером, и я понял, что они склоняются к перезапуску вселенной с новыми и молодыми лицами. Мне стало ясно, что я не тот парень, который им нужен», - заключил актер.

По словам Батисты, он всегда держал в голове мысль о том, что на земле нет ничего вечного, и что он сам не может до конца жизни играть одного и того же злодея.