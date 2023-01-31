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1 час назад

Дэйв Батиста лишился роли злодея Бэйна в новых кинокомиксах DC

Inc-News

Популярную киновселенную хотят кардинально изменить.

Батиста лишился роли злодея Бэйна в новых кинокомиксах DC
Фото: Inc-NewsInc-News

Исполнитель злодея Бэйна актер Дэйв Батиста в фильмах вселенной DC рассказал, что больше не будет исполнять этого персонажа.

По словам артиста, новая концепция Джеймса Ганна и Питера Саффрана нацелена на полный перезапуск супергеройских проектов.

«У меня были переговоры с Джеймсом и Питером, и я понял, что они склоняются к перезапуску вселенной с новыми и молодыми лицами. Мне стало ясно, что я не тот парень, который им нужен», - заключил актер.

По словам Батисты, он всегда держал в голове мысль о том, что на земле нет ничего вечного, и что он сам не может до конца жизни играть одного и того же злодея.

«Наверное, справедливо, что я больше не смогу внести что-то новое в игру моего персонажа, и ему необходимо новое дыхание. И все же я к нему немного привык», - рассказал артист.

Фильмы,Дэйв Батиста,
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