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34 минуты назад

Фильмы-головоломки, которые стоит посмотреть

Мария Каткова

Для развлечения можно смотреть не только комедии и мелодрамы, но и фильмы-головоломки. Их плюс заключается в том, что спустя некоторое время их можно пересмотреть, и с каждым разом вы будете замечать новые детали и подсказки. Интересна и неожиданная концовка, которая, как правило, приводит к сюжетным поворотам, которые вы никак не могли предположить.

Фильмы-головоломки, которые стоит посмотреть
Фото: Кадр из фильма "Престиж"Кадр из фильма "Престиж"

Лучшие фильмы-головоломки, которые можно пересматривать бесконечно, — в материале “Рамблера”.

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“Престиж” (2006)

Фильм создан по мотивам романа, рассказывающего о двух иллюзионистах. Когда-то давно они были ассистентами у одного фокусника, а теперь стали самостоятельными иллюзионистами. Однако больше всего им мешает дух соперничества. Они срывают выступления друг друга и пытаются разгадать тайны фокусов. В один момент все это заходит слишком далеко.

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На протяжении всего фильма зрители должны не только разгадать секреты фокусов иллюзионистов, но намного глубже погрузиться в их жизни. Режиссер дает множество подсказок, но заметят их лишь те, кто будет внимательно следить за развитием событий.

“Остров проклятых” (2010)

Кадр из фильма "Остров Проклятых"

Один из самых известных фильмов-головоломок, где главную роль сыграл Леонардо ДиКаприо. Перед зрителями он предстает в роли полицейского, которого отправляют в психиатрическую больницу на острове. В ней он должен расследовать побег пациентки, которая исчезла с острова. По мере пребывания в психиатрической больнице, он понимает, что в ней не все так чисто, как кажется на первый взгляд. Со временем у главного героя начинают забирать все, и, как выясняется в конце фильма, — не просто так. Теперь зрителю остается гадать над концовкой, так как картина имеет открытый финал.

“Помни” (2001)

Кадр из фильма "Помни"

Это – одна из первых работ культового режиссера Кристофера Нолана. В главной роли — мужчина, который страдает потерей краткосрочной памяти. Для того, чтобы вспоминать события их жизни, он фотографирует их и набивает татуировки на своем теле. Зрителям фильм показывается обрывками и вспышками, как и память героя. Им нужно восстановить полную картину происходящего и разгадать главную загадку фильма.

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