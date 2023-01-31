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1 час назад

Вышел трейлер фильма «Беспринципные в деревне» — продолжения сериала «Беспринципные»

Чемпионат.com

На канале «Атмосфера Кино» появился трейлер отечественной комедии «Беспринципные в деревне». Картина выступит продолжением сериала «Беспринципные».

Сюжет расскажет о том, как отставной генерал Хадяков решает отпраздновать 60-летие в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней и рыбалкой. В один момент всё пойдёт не по плану, а праздник окажется под угрозой срыва.

Видео доступно на YouTube-канале «Атмосфера Кино». Права на видео принадлежат «Атмосфере Кино».

Главные роли в ленте исполнили Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко и другие. Режиссёром выступил Роман Прыгунов, который снимал оригинальный сериал.

Фильм «Беспринципные в деревне» выйдет в кинотеатрах 2 марта.

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