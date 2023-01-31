Сюжет расскажет о том, как отставной генерал Хадяков решает отпраздновать 60-летие в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней и рыбалкой. В один момент всё пойдёт не по плану, а праздник окажется под угрозой срыва.