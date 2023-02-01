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47 минут назад

Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали фильм "Плохие парни 4"

Российская Газетаиещё 2

Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс разместили в социальных сетях ролик, анонсирующий воссоединение актеров для фильма "Плохие парни 4". Компания Sony Pictures подтвердила, что картина находится в стадии предпродакшена.

Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали фильм "Плохие парни 4"
Фото: Российская газетаРоссийская газета

Объявлено также, что работать над фильмом будут режиссеры третьей части франшизы Адиль Эль Арби и Билал Фаллах ("Мисс Марвел", "Бунтарь"), сценарий напишет Крис Бремнер.

Производство картины было заморожено после выходки победителя премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" Уилла Смита прямо на церемонии вручения.

Позднее актер неоднократно извинялся публично и даже плакал на The Daily Show.

Из-за случившегося была приостановлена работа над экранизацией его автобиографии, также актер покинул Киноакадемию и мог потерять "Оскар".

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