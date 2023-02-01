Уилл Смит и Мартин Лоуренс анонсировали фильм "Плохие парни 4"

Актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс разместили в социальных сетях ролик, анонсирующий воссоединение актеров для фильма "Плохие парни 4". Компания Sony Pictures подтвердила, что картина находится в стадии предпродакшена.

Фото: Российская газета Российская газета

Объявлено также, что работать над фильмом будут режиссеры третьей части франшизы Адиль Эль Арби и Билал Фаллах ("Мисс Марвел", "Бунтарь"), сценарий напишет Крис Бремнер.

Производство картины было заморожено после выходки победителя премии "Оскар" в номинации "Лучшая мужская роль" Уилла Смита прямо на церемонии вручения.

Позднее актер неоднократно извинялся публично и даже плакал на The Daily Show.