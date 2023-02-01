«Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале ШОС

Российский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил специальный приз жюри кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который накануне завершился в Индии, сообщает РИА «Новости».

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На смотре было представлено 57 картин из стран организации. В конкурсной секции были показаны 14 фильмов, среди них два российских – «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой и снятая Евгением Григорьевым лента «Подельники».

Лучшим на кинофестивале был признан индийский фильм «Годавари» режиссера Нихила Махаджана. За лучшую режиссуру наградили китайского режиссера Рао Сяочжи за ленту «Возвращение домой». Награду за лучшую мужскую роль получил казахстанский актер Аскар Ильясов (фильм «Паралимпийцы»), а награду за лучшую женскую роль присудили Рано Шодиевой из Узбекистана («Судьба женщины»). Российский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил специальный приз жюри.