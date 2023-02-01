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1 час назад

Фильм «Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале ШОС

Мир24иещё 1

Российский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил специальный приз жюри кинофестиваля стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который накануне завершился в Индии, сообщает РИА «Новости».

«Не хороните меня без Ивана» получил спецприз на кинофестивале ШОС
Фото: Мир24Мир24

На смотре было представлено 57 картин из стран организации. В конкурсной секции были показаны 14 фильмов, среди них два российских – «Не хороните меня без Ивана» режиссера Любови Борисовой и снятая Евгением Григорьевым лента «Подельники».

Лучшим на кинофестивале был признан индийский фильм «Годавари» режиссера Нихила Махаджана. За лучшую режиссуру наградили китайского режиссера Рао Сяочжи за ленту «Возвращение домой». Награду за лучшую мужскую роль получил казахстанский актер Аскар Ильясов (фильм «Паралимпийцы»), а награду за лучшую женскую роль присудили Рано Шодиевой из Узбекистана («Судьба женщины»). Российский фильм «Не хороните меня без Ивана» получил специальный приз жюри.

Картина Любови Борисовой основана на реальной истории, которая произошла в 1910 году. По сюжету якут Степан Бересеков периодически впадает в летаргический сон. Его состояние от смерти может отличить только сын священника Иван Попов. Когда Попов уезжает в продолжительную этнографическую экспедицию, Бересеков следует за своим спасителем, чтобы не быть похороненным заживо.

Ранее прокуратура штата Нью-Мексико предъявила обвинения актеру Алеку Болдуину в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс.

Фильмы,Галина Хатчинс,Аскар Ильясов,Иван Попов,Евгений Григорьев,ШОС,
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