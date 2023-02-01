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1 час назад

В Индии показали кино из России, Беларуси и Казахстана

Евразия Эксперт

В Мумбаи в рамках кинофестиваля ШОС прошли показы картин из России, Беларуси и Казахстана. Об этом рассказали российские журналисты 1 февраля. Также стало известно, в чем преимущество такого фестиваля перед мировыми.

В Индии показали кино из России, Беларуси и Казахстана
Фото: Евразия ЭкспертЕвразия Эксперт

С 27 по 31 января в Мумбаи прошел кинофестиваль стран ШОС (The Shanghai Cooperation Organization Film Festival), на котором показали кинокартины из России, Беларуси и Казахстана, сообщает издание Perspéctum.

Российский эксперт, киножурналист Иван Кудрявцев подчеркнул, что кинофестиваль стран ШОС представляет более полную картину мира, чем иные известные фестивали. «Если на традиционных мировых фестивалях о кинематографии этих стран говорится как бы вскользь, им уделяют внимание на общих основаниях. То здесь проблемы этой огромнейшей части мира оказываются в фокусе», – добавил он, передает ТАСС.

Сообщается, что этот фестиваль стал первым международным мероприятием 2023 года, где широко представлен российский кинематограф. В программу The Shanghai Cooperation Organization Film Festival также вошли фильмы из Армении, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Индии, Китая, Таджикистана, Турции, Египта, Мьянмы, Шри-Ланки. Всего в рамках фестиваля было показано 57 картин.

Напомним, власти Беларуси и России придерживаются идеи о том, что уважение к общей истории и осознание целесообразности и взаимной выгоды от интеграционных процессов на пространстве Союзного государства, Евразийского Союза и СНГ – это важная цель при воспитании молодежи. Развитие культурных связей также помогает сохранять межнациональный мир.

Фильмы,Иван Кудрявцев,ШОС,ЕАЭС,
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