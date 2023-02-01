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47 минут назад

Фильм «Черная пантера 2» вышел в онлайне

Чемпионат.com

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Картину можно посмотреть в сервисе Disney+, но в России он не работает.

Фильм «Черная пантера 2» вышел в онлайне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, что сиквел «Чёрной пантеры» стал последним фильмом пятой фазы киновселенной Marvel, а последним проектом стал спецвыпуск про Стражей Галактики.В «Ваканде навсегда» рассказывалось, как народ Ваканды переживал потерю короля Т'Чаллы и атаку со стороны другого народа под руководством Нэмора. Актёр Чедвик Боузман, играющий Чёрную пантеру, скончался ещё в 2018 году.

Ленту приняли смешанно, отмечая как хорошие стороны картины, так и отрицательные. По всему миру лента собрала более $ 840 млн.

Картину «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» показывают и в российских кинотеатрах, но с озвучкой, которую сделали актёры из Казахстана.

Фильмы,Чёрная Пантера,Чедвик Боузман,
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