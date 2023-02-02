Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-1° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
2 часа назад

Фильм с Никитой Ефремовым в роли создателя "Тетриса" покажут на фестивале в США

Газета.Ruиещё 2

Мировая премьера фильма «Тетрис» с российским актером Никитой Ефремовым в главной роли состоится на кинофестивале SXSW в США. Об этом сообщает Deadline.

Фильм с Ефремовым покажут на фестивале в США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В картине шотландского кинорежиссера Джона С. Бейрда Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова, который в середине 1980-х создал популярную игру-головоломку «Тетрис». Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на «Тетрис».

Также в картине снимались Софья Лебедева, Энтони Бойл, Бен Майлс, Кен Ямамура, Игорь Грабузов, Олег Штефанко и др.

34-летний Никита Ефремов — представитель российской актерской династии, сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова. Сыграл в сериалах «Нулевой пациент», «Хороший человек», «Лондонград», фильмах «Сестры» и «Лето» и др.

Ранее сообщалось, что фильм российской кинематографистки Наталии Мещаниновой «Один маленький ночной секрет» показали в Роттердаме.

Фильмы,Сестры,Лето,Бен Майлс,Игорь Грабузов,Энтони Бойл,Тэрон Эджертон,Наталия Мещанинова,Софья Лебедева,Олег Штефанко,Никита Ефремов,Алексей Пажитнов,Михаил Ефремов,Олег Ефремов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители