Фильм с Ефремовым покажут на фестивале в США

Мировая премьера фильма «Тетрис» с российским актером Никитой Ефремовым в главной роли состоится на кинофестивале SXSW в США. Об этом сообщает Deadline.

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В картине шотландского кинорежиссера Джона С. Бейрда Ефремов сыграл советского программиста Алексея Пажитнова, который в середине 1980-х создал популярную игру-головоломку «Тетрис». Фильм расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс (Тэрон Эджертон) боролся за получение прав на «Тетрис».

34-летний Никита Ефремов — представитель российской актерской династии, сын Михаила Ефремова и внук Олега Ефремова. Сыграл в сериалах «Нулевой пациент», «Хороший человек», «Лондонград», фильмах «Сестры» и «Лето» и др.