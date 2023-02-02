DC Studios объявила о съемках сиквела «Бэтмена» с Паттинсоном

Поставит новую картину Мэтт Ривз, работавший с 36-летним актером над первым фильмом.

Фото: Inc-News Inc-News

Режиссёр Мэтт Ривз отреагировал на объявление о дате релиза продолжения фильма «Бэтмен» (2022). Руководители DC Studios Джеймс Ганн и Питер Сафран накануне раскрыли планы по «строительству» первой части новой киновселенной DC. В рамках концепции было объявлено, что будут сняты фильмы о героях комиксов одноимённого издательства - Супермене, Власти, Супердевушке и Болотной твари.

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Последовали также обновления и относительно судьбы кинокартин «Флэш», «Аквамен 2» и «Бэтмен 2». Последняя должна выйти на широкие экраны 3-го октября 2025-го года. Ривз обратился к Twitter, чтобы прокомментировать эту информацию, и был краток. Его пост состоял из трёх эмодзи в виде летучей мыши, что натолкнуло преданных поклонников Бэтмена на мысль о планируемом производстве кинотрилогии. И сам Ривз об этом уже упоминал.

Второй «Бэтмен», как ожидается, сюжетно впишется в Иные миры DC и отделится от главной линии фильмов о супергероях. Иные миры также включат второго «Джокера» Тодда Филлипса. Дебютирует новый Бэтмен в предстоящей киноленте «Отважный и смелый» вместе с сыном Дэмианом Уэйном, последним Робином, поэтому было решено, что Роберт Паттинсон продолжит носить плащ в Готэме Ривза.

«Мэтт работает над «Бэтменом 2», который он позиционирует как криминальную сагу, она также включит телесериал о Пингвине», - объяснил Джеймс Ганн. «И он серьёзно работает над самим фильмом. На днях он пришёл и предложил нам несколько потрясающих, действительно, крутых идей. Наш план состоит в том, чтобы это продолжать».

Сафран добавил: «Бэтмен – не пасынок. Это всё находится в сфере компетенции DC. Мы полностью заинтересованы в успехе «Бэтмена», как и во всём остальном». «Но конечно, всё будет сбалансировано», - продолжил Ганн. «Поэтому «Отважный и смелый» не выйдет в том же полугодии, что и «Бэтмен».