Первый российско-ливанский фильм "Гнев" выходит в широкий прокат

Первая российско-ливанская картина "Гнев" режиссера Марии Ивановой Сурае, которая также является автором сценария, выходит в прокат в четверг. Картина стала для нее полнометражным художественным дебютом, сообщили в пресс-службе проекта.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Действие фильма разворачивается в Ливане. По сюжету девушка Ида сбегает из маленькой деревни в большой город. В Бейруте она встречает француза, который делает ей предложение. Главная героиня думает, что нашла свое счастье, но в один из дней ее жизнь меняется навсегда. По словам создателей, через призму отношений ливанской девушки и европейского мужчины они ведут диалог со зрителем о национальной идентичности каждого человека, культуре Востока и Запада, трагедиях домашнего насилия, алкогольной зависимости и разрушения личности.

Видео дня

"В 2020 году, когда я снимала, не могла предположить, что будет настолько сложно. В наш процесс съемочный вторглись и внешние обстоятельства, такие как взрыв в бейрутском порту, когда была разрушена полностью локация, где мы снимали квартиру главной героини. <...> Дальше начались акции протеста, когда люди выходили на улицы, разбивали витрины, перекрывали дороги, и мы не могли выехать никуда. Плюс ко всему на фоне эпидемия ковида, когда мы сдавали тесты каждый день", - рассказала Иванова Сурае на пресс-конференции в ТАСС. - Вот так мы снимали кино и, конечно, то, что оно выходит в прокат спустя два года, для меня лично и моей группы это намного ценнее, чем если бы мы снимали в тепличных условиях".

Также в четверг специальный показ картины пройдет в Санкт-Петербурге в киноцентре "Ленфильм", режиссер лично представит свой фильм вместе с киноведом Натальей Казуровой. Еще два спецпоказа с участием Ивановой Сурае состоятся 3 февраля в Казани и на следующий день в Уфе.