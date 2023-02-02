Вышел трейлер фильма «Бешенство» Дмитрия Дьяченко

В Сети появился трейлер фильма «Бешенство» (16+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Кинокартина выйдет в российский прокат уже 23 февраля этого года.
В основе сюжета лежат реальные события, которые происходили в 2019 году в Амурской области. В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Заражённые волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть.
В роли режиссёра выступил Дмитрий Дьяченко, занимавшийся съёмками фильма про Чебурашку. Этот проект стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, за месяц собрав более трёх миллиардов рублей.
Роли в фильме «Бешенство» исполнили Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Александр Устюгов, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина и другие актёры. А сценарий к фильму написал Алексей Казаков (Родные (12+), Самый лучший день (16+), Горько!(16+).