Вышел трейлер фильма «Бешенство» Дмитрия Дьяченко

В Сети появился трейлер фильма «Бешенство» (16+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Кинокартина выйдет в российский прокат уже 23 февраля этого года.

В основе сюжета лежат реальные события, которые происходили в 2019 году в Амурской области. В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Заражённые волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть.