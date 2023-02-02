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2 часа назад

Вышел трейлер фильма «Бешенство» Дмитрия Дьяченко

FBM.ru

В Сети появился трейлер фильма «Бешенство» (16+) режиссёра Дмитрия Дьяченко. Кинокартина выйдет в российский прокат уже 23 февраля этого года.

В основе сюжета лежат реальные события, которые происходили в 2019 году в Амурской области. В тайге разгорается невиданная эпидемия бешенства. Заражённые волки становятся всё свирепее, и даже малейший их укус несёт верную смерть.

В роли режиссёра выступил Дмитрий Дьяченко, занимавшийся съёмками фильма про Чебурашку. Этот проект стал самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката, за месяц собрав более трёх миллиардов рублей.

Роли в фильме «Бешенство» исполнили Алексей Серебряков, Всеволод Володин, Евгений Ткачук, Александр Устюгов, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Ангелина Стречина и другие актёры. А сценарий к фильму написал Алексей Казаков (Родные (12+), Самый лучший день (16+), Горько!(16+).

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18+
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