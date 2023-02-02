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1 час назад

В Челябинской области покажут последний фильм актера Сергея Пускепалиса

РИА "ФедералПресс"

В феврале в Челябинске и Магнитогорске покажут премьеру фильма «Портной из Бруклина». Это кино стало последним, в котором успел сняться выдающийся актер Сергей Пускепалис.

В Челябинской области покажут последний фильм Сергея Пускепалиса
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Сергея Пускепалиса много что связывало с Челябинской областью. Работа в Магнитогорском драматическом театре имени А.Пушкина, также он преподавал в Магнитогорской консерватории имени М. Глинки», – сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

На днях в Магнитогорске именем Сергея Пускепалиса даже назвали улицу.

Ирина Текслер и Фонд 2020 при поддержке правительства Челябинской области приглашают жителей региона на премьеру последнего фильма, в котором успел сняться актер – «Портной из Бруклина».

В Магнитогорске премьера пройдет 10 февраля в 18:30 в драматическом театре имени А.Пушкина. 12 февраля в 18:30 в Челябинске фильм покажут в кинотеатре имени А.Пушкина.

Зрители также могут пообщаться с партнером по фильму Юрием Ваксманом и режиссёром, сценаристом автором идеи фильма Евгением Серовым.

Фильмы,Евгений Серов,Юрий Ваксман,Сергей Пускепалис,
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