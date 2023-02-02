Вышел первый трейлер «Переводчика» Гая Ричи

В центре сюжета «Переводчика» — сержант Джон Кинли, который завершает службу в Афганистане. В один из последних дней он со своей группой попадает под обстрел. Большая часть сослуживцев погибает, но тяжелораненого героя спасает местный проводник Ахмед — он, рискуя своей жизнью, помогает герою сбежать из горячей точки. Вскоре Кинли решает вернуться в Афганистан, чтобы помочь своему спасителю и отомстить за смерть его сына.