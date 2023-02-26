Кадр дня: как снимали гибель робота Вертера

Робот Вертер появляется в известном советском фильме “Гостья из будущего” всего в нескольких сценах. Несмотря на это, он среди героев, которые запоминаются и которым хочется сочувствовать. “Рамблер” рассказывает, как актеру Евгению Герасимову удалось перевоплотиться в робота, сгореть в кадре и сделать человечность фишкой персонажа.

Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего" Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Когда снимали “Гостью из будущего”, изготовить для фильма механического робота было слишком трудно, поэтому Вертера сыграл человек — актер Евгений Герасимов. Для этого артисту сшили костюм из ткани, которую использовали в космонавтике. Комбинезон робота был почти монолитным, у него не было молний и пуговиц.

"Меня одевали в него утром, а снимали костюм только вечером, иногда через 12 часов съемок. Это создавало некоторые, так сказать, технические проблемы", — рассказывал Герасимов.

Когда съемочная команда создавала образ Вертера, то ориентировалась на киборга из итальянского фантастического боевика "Война роботов", который вышел в 1978 году. Герасимову удалось сделать своего персонажа живым, в меру человекообразным.

Вертер помогает Коле — мальчику из прошлого, сочиняет стихи. Кроме того, робот влюблен в девушку Полину, которая не отвечает взаимностью. Такие по-настоящему человеческие качества в сочетании со специфическими особенностями вроде характерного смеха делают персонаж ярким и многогранным.

Именно поэтому сцена, в которой Вертер погибает, одна из самых драматичных в фильме. Тем более что в ней снимался сам Герасимов. Съемочная команда не прибегала к помощи дублера, и актер сам "горел", постепенно "умирая" от выстрелов из космических бластеров.