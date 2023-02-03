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1 час назад

Актриса рассказала о сложностях при работе над ролью Чебурашки

Слово и Дело

Актриса Екатерина Чередник рассказала о работе над Чебурашкой в одноименном фильме Дмитрия Дьяченко. Она раскрыла особенности игры в проекте.

Чередник напомнила, что у необычного зверька меленькие ножки, поэтому ей приходилось играть на коленях. Со слов артистки, костюмеры позаботились о ее комфорте и создали специальные наколенники.

«У Чебурашки очень маленькие ножки. У меня ножки все-таки побольше. Так что вся его жизнь проходила на моих коленях», — рассказала звезда в документальном фильме.

Фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января. Сборы картины за месяц достигли отметки в почти 6 миллиардов рублей.

Фильмы,Видео,Чебурашка,Екатерина Чередник,Дмитрий Дьяченко,
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