Актриса рассказала о сложностях при работе над ролью Чебурашки

Актриса Екатерина Чередник рассказала о работе над Чебурашкой в одноименном фильме Дмитрия Дьяченко. Она раскрыла особенности игры в проекте.
Чередник напомнила, что у необычного зверька меленькие ножки, поэтому ей приходилось играть на коленях. Со слов артистки, костюмеры позаботились о ее комфорте и создали специальные наколенники.
«У Чебурашки очень маленькие ножки. У меня ножки все-таки побольше. Так что вся его жизнь проходила на моих коленях», — рассказала звезда в документальном фильме.
Фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января. Сборы картины за месяц достигли отметки в почти 6 миллиардов рублей.