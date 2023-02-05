Почти Майкл Джексон: кто сыграет короля поп-музыки в новом фильме

В последнее время заметен всплеск производства биографических фильмов с историями о жизни знакомых мировых звезд, среди которых Элвис Пресли, Уитни Хьюстон, Фредди Меркьюри, Элтон Джон и другие.

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И, кажется, скоро выйдет новый фильм о Майкле Джексоне. Мы так много видели документальных кадров с поп-королем, что не ожидали увидеть художественный фильм о нем. "Рамблер" расскажет подробнее о будущем кинофильме.

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Уже известно, что молодой певец Джаафар Джексон сыграет своего дядю Майкла Джексона в грядущем биографическом фильме Lionsgate «Майкл» режиссера Антуана Фукуа.

Ожидается, что «Майкл» расскажет о сложном наследии человека, ставшего королем поп-музыки. Как обещают создатели, фильм исследует все аспекты его жизни, «включая самые культовые выступления, благодаря которым он стал величайшим артистом всех времен».

Фильм создается в сотрудничестве семьей Майкла Джексона, что может повлиять на то, как будут изображены многочисленные обвинения в сексуальном насилии над детьми, которые были выдвинуты против Джексона во время его карьеры и после его смерти. Джексон отвергал обвинения в сексуальном насилии над детьми, и в 2003 году его судили и признали невиновным в растлении малолетних. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет и всегда настаивал на своей невиновности, но обвинения продолжают омрачать его наследие.

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«Майкл» станет первой крупной ролью в кино Джаафара Джексона, второго сына Джермейна Джексона, брата поп-короля.

«Так замечательно видеть, как мой сын Джаафар продолжает наследие Джексона как артиста», — сказала мать парня Кэтрин Джексон.

Продюсер Грэм Кинг заявил, что команда провела поиск актеров по всему миру, прежде чем найти актера, который сыграет Джексона.

«Я встретил Джафара более двух лет назад и был потрясен тем, как органично он олицетворяет дух и личность Майкла.

Это было что-то настолько мощное, что даже после проведения поиска по всему миру стало ясно, что он единственный человек, который взял на себя эту роль. Я очень взволнован тем, что он согласился сыграть своего дядю, и не могу дождаться, когда мир увидит его на большом экране в роли Майкла Джексона», — сказал Кинг.

Режиссер Антуан Фукуа в своих соцсетях написал о Джаафаре:

«Невероятно интересно наблюдать, как Джаафар воплощает Майкла в жизнь.

Я ощутил такую духовную связь, когда я впервые встретил Джаафара, у которого есть естественная способность подражать Майклу и такая замечательная химия с камерой».