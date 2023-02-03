Юлия Высоцкая рассказала о любимых фильмах Жака Одиара

Будучи женой режиссера и актрисой с многолетним стажем Юлия Высоцкая может позволить себе говорить с поклонниками о кино. И не просто говорить, а предлагать настоящие культурные марафоны. На этот раз по лентам французского режиссера Жака Одиара.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Что современные зрители знают о кинематографе, как об искусстве? Да, почти ничего. Последние десятилетия Голливуд засыпал мир своими кассовыми экшенами, напичканными спецэффектами, компьютерной графикой и однообразными диалогами. Жив ли самобытный кинематограф в разных странах и культурах? А знают ли зрители кого-то из культовых режиссеров Италии, Испании или Франции?

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Заинтересовалась этим и Юлия Высоцкая. Знаменитость предложила своим поклонникам марафон по картинам французского режиссера Жака Одиара, снятым в разное время. Актриса попросила проследить общее в его режиссерском подходе, высмотреть изменения, появляющиеся от фильма к фильму.

«Получается ли у вас определить, что эти вот фильмы сняты одним человеком? Иногда удивительно, до чего разные истории занимают одного и того же режиссера, истории, из которых получаются его фильмы. И в то же время, стоит присмотреться повнимательнее, понимаешь — все они об одном», — пишет Юлия.

«Смотри, как падают люди» (1994)

«Читай по губам» (2001)

«Мое сердце биться перестало» (2005) В качестве фильмов киномарафона Высоцкая предложила:

«Смотри, как падают люди» — первый фильм Одиара как режиссера. И сразу «Сезар» за лучший дебют. До этого в 80-е он пишет сценарии, и очень даже преуспевает. «Профессионал» с Бельмондо написан им в соавторстве с отцом, Мишелем Одиаром, известным сценаристом и режиссером. В первом фильме у Одиара играет уже немолодой, но по-прежнему очень известный Жан-Луи Трентиньян и дебютирует Матьё Кассовиц.

«Читай по губам» с Венсаном Касселем и Эммануэль Дево — это уже три «Сезара».

И «Мое сердце…» — восемь «Сезаров» и «Серебряный медведь». Красавчик Ромен Дюрис в главной роли, и снова пронзительная история. Пронзительная очень по-французски, несмотря на то, что это ремейк американской драмы «Пальцы» 1978 года с Харви Кейтелем в главной роли», — акцентирует внимание актриса.

Спустя время Юлия поинтересовалась удалось ли ее подписчикам посмотреть предложенные ею фильмы. Оказалось, что не так-то просто их найти, если у вас нет коллекции CD, например. Спасает интернет и зачастую любительский перевод.

Высоцкая обращает внимание зрителей, посмотревших предложенные картины, на то, как архаично выглядит Париж, да и сами французы конца 90-х и даже середины 2000-х. По мнению актрисы, это первое, что бросается в глаза.

«Эти фильмы — тот самый французский кинематограф, независимость от Голливуда и национальную самобытность которого французы всегда отстаивали. И это тот самый Париж, которого больше нет», — пишет жена Андрея Кончаловского.

Далее Юлия акцентирует внимание на естественности персонажей, которые все, как один выглядят настоящими, иногда непричесанные, иногда с синяками под глазами, совсем не идеальные:

«Как удивляет своей неприукрашенной старостью Трентиньян, как похож на обычного гопника Кассель (а мне одной кажется, что он вылитый Боярский в «Старшем сыне»?), как красива в своей естественности Дево!»

Что же касается изначальной задачи, поставленной Высоцкой перед поклонниками — проследить подход режиссера к темам, увидеть изменения и понять основную мысль его работ, то здесь актриса убеждена — Одиар внимательный и милосердный творец, который в своих фильмах касается самого важного — души.