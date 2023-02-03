Кинопремьеры февраля 2023 года: десять лучших фильмов и сериалов

Премьеры февраля 2023 года изобилуют преимущественно российским кинопродуктом. Однако некоторые зарубежные хорроры и голливудские мелодрамы также появятся в кинотеатрах России. Представляем вашему вниманию подборку самых ожидаемых фильмов и сериалов этого последнего зимнего месяца.
Разговаривать мужчины в продолжении культовой комедии будут вновь о насущных, но крайне философских вопросах: существует ли женская дружба, как вкрутить лампочку, нужны ли откровенные фотографии в соцсетях и что такое чевапчичи. Путешествовать по глубинам людского подсознания в четвертом фильме будут бессменные Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин, Александр Демидов вместе с уже привычными зрителю Михаилом Полицеймако и Максимом Виторганом. А разобраться в отдельных темах им помогут артисты Гарик Харламов, Дмитрий Нагиев и Екатерина Варнава. Постановкой картины занимался Михаил Поляков («Секреты семейной жизни»), а сценарий написали сами Леонид Барац, Ростислав Хаит, а также автор «Дня радио» и многих других фильмов «Квартета И» Сергей Петрейков.
Фильм режиссера Родриго Сорогойен («Королевство») по сценарию Изабель Пенья («Чума») расскажет о молодой паре, переехавшей из мегаполиса в деревенский дом в поисках гармонии и спокойной жизни. Однако местные жители окажутся недружелюбными соседями, чья жестокость приведет к непоправимым последствиям. Сыграют Ольгу и Антуана Дэниз французские актеры Марина Фоис из «Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра» и Дени Меноше, известный по «Бесславным ублюдкам». Мировая премьера фильма состоялась 26 мая 2022 года.
Фильм российского режиссера Марии Ивановой («Последний») расскажет о молодой ливанке Иде (Манал Исса), которая после войны сбегает от пьющей матери. На глазах зрителей девушка уедет из маленькой деревни в большой город, где влюбится в европейца. Правда, она пока даже не догадывается, что принесут ей отношения с мужчиной из другой культуры.
Проект расскажет о различных жизненных периодах актрисы театра и кино, лауреата государственных премий и народной артистки СССР Фаины Раневской. На экране будут представлены моменты, начиная от юности Фаины Фельдман в Таганроге до ее всесоюзной славы, а также пора горького одиночества в зрелом возрасте. Сыграла Раневскую во всех возрастах Мариэтта Цигаль-Полищук, дочь актрисы Любови Полищук. Также в киноленте снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Полина Кутепова, Ирина Гринева и Семен Стругачев. Постановкой 8-серийной картины занимался режиссер Дмитрий Петрунь («Воскресенский»), а сценарий принадлежит Ларисе Жолобовой («Двойная жизнь»), которой помогали Алина Семерякова («Ящик Пандоры») и Юрий Мороз («Ликвидация»).
Проект посвящен истории «самого страшного убийцы в истории СССР», а точнее – его поимке. Расследовать его преступления будут персонажи Ивана Янковского («Топи»), Саши Бортич («Я худею») и Александра Яценко («Аритмия»). Триллер в течение восьми эпизодов расскажет зрителям историю следователя Валерия Козырева (Яценко) и его напарников Евгения Бокова (Янковский) и Натальи Добровольской (Бортич). Команда специалистов на наших глазах приступит к раскрытию серии громких убийств подростков, которые случились в районе правительственных дач на Рублевском шоссе. Режиссировали «Фишера» создатели «Черной весны» Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Сценарий принадлежит Сергею Кальварскому («Лето») и Наталье Капустиной, которые вплели в киношный сюжет материалы из реальных уголовных дел.
Сериал рассказывает историю успешного менеджера книжного магазина Джо Голдберга (Пенн Бэджи), который одержим любовью к начинающей писательнице Гвиневре Бэк (Элизабет Лэил). События нового сезона развернутся в Лондоне, а также затронут окрестности Парижа, куда протагонист проекта отправился в финале третьей части. Правда, всецело насладиться четвертым сезоном у поклонников сериала «Ты» не выйдет: релиз разделят на два этапа. Поэтому сначала 9 февраля выйдут первые пять эпизодов, а ровно черед месяц – оставшиеся пять.
Авторство драмы принадлежит создателю «Убивая Еву» Эмили Атеф и сценаристу «Места преступления» Ларсу Хубриху. Главные роли исполнили люксембургская актриса Вики Крипс («Время») и французский актер Гаспар Ульель («Лунных рыцарь»). Драма посвящена супружеской паре Элен и Матье Моше. Вот уже много лет они находятся в счастливом браке, и между ними давно возникла нерушимая глубокая связь. Однако внезапно Элен диагностируют неизлечимую болезнь. Женщина решает в одиночку отправиться в Норвегию в поисках лекарства и мира — эта разлука и станет проверкой силы их любви. Мировая премьера картины состоялась 21 мая 2022 года.
Голливудский блокбастер расскажет о паре Дарси и Тома, которые готовятся к роскошной свадьбе на острове. Будущим супругам слегка досаждают советы мамы жениха и внимание назойливого бывшего невесты. Вскоре ребята поймут, что это были «цветочки», поскольку прямо на церемонию к ним ворвутся настоящие пираты и возьмут в заложники всех гостей. Режиссировал «Свадьбу» Джейсон Мур. По сценарию Марка Хаммера. И если кинематографисты российскому зрителю мало знакомы, то актерский состав изобилует звездами: Дженнифер Лопес, Джош Дюамель, Ленни Кравиц, Дженнифер Кулидж, Соня Брага, Чич Марин, Стив Култер, Д’Арси Карден, Калли Эрнандес, Десмин Боргес и другие. Мировая премьера фильма состоялась 28 декабря 2022 года.
Ужасающая кинолента под названием «Винни Пух: Кровь и мед» расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине. Правда, это не продолжение милой сказки Алана Милна о медвежонке Винни Пухе, а настоящий кровавый хоррор. Парень уехал учиться в колледж, бросив на произвол судьбы своих друзей Пуха и Пятачка. Одичав от одиночества, персонажи лишаются рассудка и превращаются в охотящихся на молодых людей маньяков. Первыми ужастик увидели зрители из Мексики – там фильм начали показывать 26 января. Остальной мир познакомится с ужастиком режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда 15 февраля, а российские кинотеатры начнут трансляцию «Крови и меда» на день позже.
Режиссером новой трагичной киноистории выступил Дмитрий Дьяченко, он же создатель нашумевшего «Чебурашки». Сценарий принадлежит Алексею Казакову, известного по драмеди «Родные». Основана лента на реальных событиях, произошедших в Амурской области в 2019 году. Сюжет триллера посвящен эпидемии бешенства, распространившейся по таежным лесам с неимоверной скоростью. Поэтому зараженные волки стали представлять угрозу не только для обитателей леса, но и для людей. В это же время, отчаявшийся с горя отец запирает своего страдающего от зависимости сына в охотничьем домике. Вскоре героям предстоит встреча с обезумевшими хищниками. Главные роли в картине исполнили Алексей Серебряков («Груз 200») и Всеволод Володин («Вспоминая тебя»). Также в фильме снялись Евгений Ткачук, Георгий Дронов, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Александр Устюгов и другие.