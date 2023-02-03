Кинопремьеры февраля 2023 года: десять лучших фильмов и сериалов

Премьеры февраля 2023 года изобилуют преимущественно российским кинопродуктом. Однако некоторые зарубежные хорроры и голливудские мелодрамы также появятся в кинотеатрах России. Представляем вашему вниманию подборку самых ожидаемых фильмов и сериалов этого последнего зимнего месяца.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Фильм «О чем говорят мужчины: Простые удовольствия», Россия Дата премьеры: 2 февраляЖанр: комедия

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Фильм «Хищники», Испания, Франция Дата премьеры: 2 февраля (в России)Жанр: триллер, драма

Фильм режиссера Родриго Сорогойен («Королевство») по сценарию Изабель Пенья («Чума») расскажет о молодой паре, переехавшей из мегаполиса в деревенский дом в поисках гармонии и спокойной жизни. Однако местные жители окажутся недружелюбными соседями, чья жестокость приведет к непоправимым последствиям. Сыграют Ольгу и Антуана Дэниз французские актеры Марина Фоис из «Астерикса и Обеликса: Миссия Клеопатра» и Дени Меноше, известный по «Бесславным ублюдкам». Мировая премьера фильма состоялась 26 мая 2022 года.

Фильм «Гнев», Россия, Ливан, Германия Дата премьеры: 2 февраля

Жанр: драма

Фильм российского режиссера Марии Ивановой («Последний») расскажет о молодой ливанке Иде (Манал Исса), которая после войны сбегает от пьющей матери. На глазах зрителей девушка уедет из маленькой деревни в большой город, где влюбится в европейца. Правда, она пока даже не догадывается, что принесут ей отношения с мужчиной из другой культуры.

Сериал «Раневская», Россия Дата премьеры: 8 февраля

Жанр: биография, драма

Сериал «Фишер», Россия Дата премьеры: 8 февраля

Жанр: детектив, драма, криминал, триллер

Проект посвящен истории «самого страшного убийцы в истории СССР», а точнее – его поимке. Расследовать его преступления будут персонажи Ивана Янковского («Топи»), Саши Бортич («Я худею») и Александра Яценко («Аритмия»). Триллер в течение восьми эпизодов расскажет зрителям историю следователя Валерия Козырева (Яценко) и его напарников Евгения Бокова (Янковский) и Натальи Добровольской (Бортич). Команда специалистов на наших глазах приступит к раскрытию серии громких убийств подростков, которые случились в районе правительственных дач на Рублевском шоссе. Режиссировали «Фишера» создатели «Черной весны» Сергей Тарамаев и Любовь Львова. Сценарий принадлежит Сергею Кальварскому («Лето») и Наталье Капустиной, которые вплели в киношный сюжет материалы из реальных уголовных дел.

Сериал «Ты», США (4 сезон) Дата премьеры: 9 февраля

Жанр: триллер, драма, мелодрама, криминал

Сериал рассказывает историю успешного менеджера книжного магазина Джо Голдберга (Пенн Бэджи), который одержим любовью к начинающей писательнице Гвиневре Бэк (Элизабет Лэил). События нового сезона развернутся в Лондоне, а также затронут окрестности Парижа, куда протагонист проекта отправился в финале третьей части. Правда, всецело насладиться четвертым сезоном у поклонников сериала «Ты» не выйдет: релиз разделят на два этапа. Поэтому сначала 9 февраля выйдут первые пять эпизодов, а ровно черед месяц – оставшиеся пять.

Фильм «Больше чем никогда», Франция, Германия Дата премьеры: 9 февраля (Россия)

Жанр: драма, мелодрама

Авторство драмы принадлежит создателю «Убивая Еву» Эмили Атеф и сценаристу «Места преступления» Ларсу Хубриху. Главные роли исполнили люксембургская актриса Вики Крипс («Время») и французский актер Гаспар Ульель («Лунных рыцарь»). Драма посвящена супружеской паре Элен и Матье Моше. Вот уже много лет они находятся в счастливом браке, и между ними давно возникла нерушимая глубокая связь. Однако внезапно Элен диагностируют неизлечимую болезнь. Женщина решает в одиночку отправиться в Норвегию в поисках лекарства и мира — эта разлука и станет проверкой силы их любви. Мировая премьера картины состоялась 21 мая 2022 года.

Фильм «Моя пиратская свадьба», США Дата премьеры: 14 февраля (Россия)

Жанр: боевик, мелодрама, комедия

Фильм «Винни Пух: Кровь и мед», Великобритания Дата премьеры: 16 февраля (Россия)

Жанр: ужасы

Ужасающая кинолента под названием «Винни Пух: Кровь и мед» расскажет о повзрослевшем Кристофере Робине. Правда, это не продолжение милой сказки Алана Милна о медвежонке Винни Пухе, а настоящий кровавый хоррор. Парень уехал учиться в колледж, бросив на произвол судьбы своих друзей Пуха и Пятачка. Одичав от одиночества, персонажи лишаются рассудка и превращаются в охотящихся на молодых людей маньяков. Первыми ужастик увидели зрители из Мексики – там фильм начали показывать 26 января. Остальной мир познакомится с ужастиком режиссера Риса Фрейк-Уотерфилда 15 февраля, а российские кинотеатры начнут трансляцию «Крови и меда» на день позже.

«Бешенство», Россия Дата премьеры: 23 февраля

Жанр: триллер