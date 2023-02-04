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28 минут назад

"Чебурашку" покажут в Будапеште

Мария Каткова

Российский фильм "Чебурашка" покажут в столице Венгрии, Будапеште. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на Российский культурный центр (РКЦ) в Венгрии.

Руководитель РКЦ Валерий Платонов рассказал, что показ состоится в одном из центральных кинотеатров Будапешта в зале на 430 человек.

Он отметил, что РКЦ связался с руководством кинотеатра и рассказал, что это — добрый фильм, который стоит посмотреть взрослым и детям. Поэтому кинотеатр пошел навстречу и организовал премьеру.

Опубликован трейлер фильма о создании "Чебурашки"

Показывать российский фильм будут с субтитрами на английском языке.

Ранее сообщалось, что «Чебурашка» будет идти в кино до последнего зрителя.

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