"Чебурашку" покажут в Будапеште

Российский фильм "Чебурашка" покажут в столице Венгрии, Будапеште. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на Российский культурный центр (РКЦ) в Венгрии.

Руководитель РКЦ Валерий Платонов рассказал, что показ состоится в одном из центральных кинотеатров Будапешта в зале на 430 человек.

Он отметил, что РКЦ связался с руководством кинотеатра и рассказал, что это — добрый фильм, который стоит посмотреть взрослым и детям. Поэтому кинотеатр пошел навстречу и организовал премьеру.

Показывать российский фильм будут с субтитрами на английском языке.