«Чебурашка» будет идти в кино до последнего зрителя

Фильм «Чебурашка» будет оставаться в репертуаре кинотеатров до тех пор, пока на него ходят зрители. Об этом рассказал Вадим Верещагин, генеральный директор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип», в интервью газете «Ведомости».
По словам Вадима Верещагина, всего «Чебурашку» могут посмотреть более 20 миллионов зрителей. Такая цифра вполне сопоставима с популярными фильмами советских времен. Но тогда, конечно, население страны было значительно больше, чем сейчас. Сколько недель «Чебурашка» будет находится в прокате, Вадим Верещагин не уточнил.
На 12 часов дня 3 февраля картина собрала в прокате 5,88 миллиарда рублей. Такие данные приводит ЕАИС государственного Фонда кино.
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