«Чебурашка» будет идти в кино до последнего зрителя

Фильм «Чебурашка» будет оставаться в репертуаре кинотеатров до тех пор, пока на него ходят зрители. Об этом рассказал Вадим Верещагин , генеральный директор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип», в интервью газете «Ведомости» .

По словам Вадима Верещагина, всего «Чебурашку» могут посмотреть более 20 миллионов зрителей. Такая цифра вполне сопоставима с популярными фильмами советских времен. Но тогда, конечно, население страны было значительно больше, чем сейчас. Сколько недель «Чебурашка» будет находится в прокате, Вадим Верещагин не уточнил.