Вышел триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз»

В онлайн-кинотеатре KION выходит триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз» Антуана Барро, мировая премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале. Новая картина режиссера – про запутавшуюся в паутине лжи женщину, которая уже не знает кто она такая на самом деле.
По сюжету, главная героиня этой истории Мадлен живет двойной жизнью: во Франции у нее муж-дирижер Мельвиль и двое сыновей, в Швейцарии – любовник Абдель и маленькая дочка. Она филигранно лавирует между семьями, объясняя постоянные отъезды работой. Но зачем она все это делает и что скрывает на самом деле?
Режиссер Антуан Барро рассказал:
«Когда зритель понимает, что героиня переезжает из одного места в другое, неизбежно возникает мысль о двойной жизни, но обычно такое бывает с мужчинами. Сначала это была семейная драма, и только позже драма превратилась в триллер, потому что лгать — это ужасно. Когда ты залгался до того, что постоянно боишься быть пойманным на лжи, все превращается в триллер».