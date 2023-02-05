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3 часа назад

Между Францией и Швейцарией: вышел триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз»

Кино-Панк

В онлайн-кинотеатре KION выходит триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз» Антуана Барро, мировая премьера которого прошла на Венецианском кинофестивале. Новая картина режиссера – про запутавшуюся в паутине лжи женщину, которая уже не знает кто она такая на самом деле.

Вышел триллер «Двойной обман Мадлен Коллинз»
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

По сюжету, главная героиня этой истории Мадлен живет двойной жизнью: во Франции у нее муж-дирижер Мельвиль и двое сыновей, в Швейцарии – любовник Абдель и маленькая дочка. Она филигранно лавирует между семьями, объясняя постоянные отъезды работой. Но зачем она все это делает и что скрывает на самом деле?

Режиссер Антуан Барро рассказал:

«Когда зритель понимает, что героиня переезжает из одного места в другое, неизбежно возникает мысль о двойной жизни, но обычно такое бывает с мужчинами. Сначала это была семейная драма, и только позже драма превратилась в триллер, потому что лгать — это ужасно. Когда ты залгался до того, что постоянно боишься быть пойманным на лжи, все превращается в триллер».

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