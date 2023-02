Невилл снимет байопик о жизни Маккартни после распада The Beatles

Обладатель премии «Оскар» Морган Невилл выступит режиссером документального фильма о жизни музыканта Пола Маккартни после его ухода из The Beatles. Об этом сообщает Deadline.

Рабочее название фильма — «Man on the Run» («Человек в бегах»). «Это уникальный и глубокий взгляд на важнейший период в жизни одного из самых важных в истории артистов звукозаписи, авторов песен и исполнителей. Получился интимный закулисный рассказ о том, как Пол прошел путь от ухода из The Beatles до туров Wings, установивших стандарт концертных шоу 1970-х годов», — сказано в пресс-релизе.