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45 минут назад

Режиссер Морган Невилл снимет байопик о жизни Пола Маккартни после распада The Beatles

Газета.Ru

Обладатель премии «Оскар» Морган Невилл выступит режиссером документального фильма о жизни музыканта Пола Маккартни после его ухода из The Beatles. Об этом сообщает Deadline.

Невилл снимет байопик о жизни Маккартни после распада The Beatles
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рабочее название фильма — «Man on the Run» («Человек в бегах»). «Это уникальный и глубокий взгляд на важнейший период в жизни одного из самых важных в истории артистов звукозаписи, авторов песен и исполнителей. Получился интимный закулисный рассказ о том, как Пол прошел путь от ухода из The Beatles до туров Wings, установивших стандарт концертных шоу 1970-х годов», — сказано в пресс-релизе.

Режиссер Морган Невилл заявил, что рад возможности исследовать «этот решающий момент в жизни и творчестве великого артиста». Продюсер байопика Мишель Энтони добавила, что в основе фильма будет история любви Линды и Пола Маккартни. Создатели также предоставят «беспрецедентный доступ» к материалам из личного архива семьи музыкантов.

Дата выхода «Человека в бегах» неизвестна.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Пола Маккартни Хизер Миллс попала в книгу рекордов Гиннесса.

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