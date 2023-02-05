Выходит в прокат пятая часть "Снежной королевы"

Ханс Кристиан Андерсен, наверное, удивился бы, узнав, куда унесло в XXI веке его персонажей. У живущей в Зазеркалье (привет, Льюис Кэрролл!) Снежной королевы появилась дочка, озорная волшебница Айла. Заигравшись, она нечаянно выпустила на волю злых Ледяных духов, замороженных матерью в волшебном озере. Они проникают в тихий человеческий городок, желая превратить в лед всех его обитателей. Чтобы не допустить этого, Айла пускается на поиски Кая и Герды, рассчитывая с их помощью загнать стихии обратно, спасая два мира сразу: человеческий и зазеркальный. Чтобы добиться этой цели, ей придется не только немало попутешествовать, но и научиться усмирять собственных демонов: капризы, страхи и эгоизм. Такая вот сказочка по Фрейду.