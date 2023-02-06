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57 минут назад

Режиссер Геннадий Базаров скончался в Киргизии

Москва24иещё 1

Режиссер и сценарист Геннадий Базаров скончался в Киргизии в возрасте 80 лет. Об информирует ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов республики.

Режиссер Геннадий Базаров скончался в Киргизии
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

"Кыргызский кинематограф понес тяжелую утрату, скончался Геннадий Садырович", – говорится в сообщении.

На данный момент информации о месте захоронения деятеля искусства нет. Базаров родился в мае 1942 года в поселке Ат-Баши Нарынской области. После окончания режиссерского факультета, он стал директором киностудии "Кыргызфильм", а также президентом Национальной киноакадемии республики.

Он был обладателем звания заслуженного деятеля искусства и народного артиста Киргизии. За всю свою карьеру Базаров снял десятки фильмов и написал множество сценариев. В список его знаменитых проектов вошла картина "Материнское поле", снятая по повести Чингиза Айтматова.

Режиссер занимался и писательской деятельностью. Многие свои произведения он публиковал в журнале "Литературный Кыргызстан".

Фильмы,Геннадий Базаров,Чингиз Айтматов,
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