Режиссер Геннадий Базаров скончался в Киргизии

Режиссер и сценарист Геннадий Базаров скончался в Киргизии в возрасте 80 лет. Об информирует ТАСС со ссылкой на Союз кинематографистов республики.

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"Кыргызский кинематограф понес тяжелую утрату, скончался Геннадий Садырович", – говорится в сообщении.

На данный момент информации о месте захоронения деятеля искусства нет. Базаров родился в мае 1942 года в поселке Ат-Баши Нарынской области. После окончания режиссерского факультета, он стал директором киностудии "Кыргызфильм", а также президентом Национальной киноакадемии республики.

Он был обладателем звания заслуженного деятеля искусства и народного артиста Киргизии. За всю свою карьеру Базаров снял десятки фильмов и написал множество сценариев. В список его знаменитых проектов вошла картина "Материнское поле", снятая по повести Чингиза Айтматова.